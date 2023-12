Warum ein Querfurter für frisches Blut ins Altenburger Land reist

Rassiges Federvieh in Nobitz begeistert nicht nur im Altenburger Land.

Nobitz. Wo es im Altenburger Land ein Vorzüglich gibt für erbsgelbes Federvieh. Auch die besten Trommler kommen dabei nicht zu kurz.

„Die Altenburger Trommeltaube ist eine deutsche Haustaubenrasse, die seit über 200 Jahren im Altenburger Land gezüchtet wird“, erläuterte am Sonnabend Zuchtaktivist Michael Lichtenstein vom Altenburger „Sonderverein Altenburger Trommeltauben“.

Er betreute gerade eine Gästegruppe, die im Rahmen der Sonderschau „Altenburger Trommeltauben“ in der Nobitzer Mehrzweckhalle neugierig Käfige mit Trommeltauben in den Farben schwarz, weiß, blau ohne Binden bis hin zu erbsgelb und schwarz-getigert in Augenschein nahmen.

Bestwertung für eine erbsgelbe Trommeltaube

„Ich bin extra aus Querfurt angereist und will meinen Trommeltauben frisches Blut hinzufügen“, sagte lachend der Sachsen-Anhaltiner Stefan Henze mit Blick auf die Punktbewertungskarte von Züchter Hans-Jürgen Hollan aus der Oberlausitzer Gemeinde Göda (Hodzij). Hollan erhielt nach der Preisrichterwertung 94 Punkte für seine Taube bezüglich Kopf, Schnabel, Auge, Rückenfarbe, Füße, Farbe und Zeichnung sowie Trommelleistung. Eine Bestbewertung „Vorzüglich“ (V) für seine Trommeltaube in erbsgelb war Züchter Hollan so sicher.

Auch die besten gefiederten Musiker wurden geehrt

Auch mit einer „Erbsgelben“ kam Hubert Both aus dem thüringischen Nessetal mit auf das Vorzüglich-Siegertreppchen. Den beiden Vorderplatzierten folgten neun Züchter, deren Flügler mit einem „hervorragend“ (hv) bewertet wurden. Zu denen gehörte unter anderen der Altenburger SV-Vorsitzende Siegfried Noritzsch aus Rositz, Siegfried Vogl aus dem Meuselwitzer Ortsteil Mumsdorf, Heiko Taubert aus dem Bornaer Ortsteil Wyhra, Oliver Hainbuch aus Ehrenberg bei Fulda und Norbert Gerth aus Gera.

Auch die besten „gefiederten Musiker“ wurden geehrt und gediehen zu Meistertrommlern. Zu den sieben Züchtern mit den besten Trommlern zählte der Altenburger Vereinschef Siegfried Noritzsch und der Geraer Norbert Gerth, deren jeweils Erbsgelben und Hellblauen mit weißen Binden ein regelrechtes „Wack-Wack“-Trommelkonzert boten. Aus Saalburg-Ebersdorf reiste Gast Jöran Kästner an: „Ich halte die eher selteneren Schmöllner Trommeltauben und bin nun zwecks Kreuzung auf der Suche nach einer rotfarbenen Altenburger Trommeltäubin.“

Trommelleistungsprüfung ist deutschlandweit einzigartig

Aussteller und Gäste fanden bei Hobby-Buffetdame Rosi Rauschenbach, die fleißig Kaffee, Stollen und Glühwein servierte, beste Gesprächsmöglichkeiten rund um Tauben und Vereine.

Zu hören war da auch, dass es neben dem Altenburger SV Altenburger Trommeltauben noch die Zuchtgruppen Erzgebirge, Vogtland, Thüringen, Bayern, Hessen und Nord-West gibt, die unter einem Hauptvorstand agieren. Letztlich freuten sich die Altenburger Trommeltaubenfreunde über 200 Besucher ihrer Sonderschau, die vor allem auch über die in Deutschland einmalige Trommelleistungsprüfung erfreut waren.