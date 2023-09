Was bleibt, sind die Klima-Rallye und eine Ausstellung

Altenburg. Der Klima-Sommer in Altenburg ist zu Ende gegangen.

Am Samstag verabschiedet Energie- und Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) zusammen mit Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) und der Energieagentur Thega den Klima-Sommer Altenburg.

Rund viereinhalb Monate lang gab es dank vielfältiger Akteure zahlreiche Veranstaltungen an vielen unterschiedlichen Orten in und um Altenburg. Rund um die Themen Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit wurden Workshops und Vorträge angeboten, aber auch Leseabende, Urban Gardening oder thematische Kochkurse.

Zahlreiche Akteure beteiligt

Die Stadt Altenburg hat dabei Großveranstaltungen wie die Klima-Messe und den Mobilitätstag als Mitveranstalter ermöglicht. Bei anderen Aktivitäten waren etwa beteiligt: die Farbküche, Fack e. V. und Paul-Gustavus-Haus, Brüderkirche, Galerie am Brühl, Landratsamt, Mauritianum und Parkhotel Altenburg; Quellenhof in Garbisdorf, Burg Posterstein sowie die Stadtbibliothek Schmölln und die Buchhandlung Goerke aus Schmölln.

Vom Klima-Sommer 2023 bleibt im Mauritianum eine Klima-Rallye (seit 25. September geöffnet) und eine Ausstellung (ab Anfang 2024).

Stengele: „Es gab für den Klima-Sommer in und um Altenburg viele gute Orte für Austausch über Klimaschutz und Nachhaltigkeit. In der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Wissenschaft wollen wir durch mehr Klimaschutz unsere Lebensgrundlagen besser schützen. Es hat sich gezeigt: Aufklärung und mehr Informationen auch in neuen kreativen Formaten können gegen Verunsicherungen helfen.“

In einem zweiten Teil des Abschlussabends ging es – im Austausch mit ukrainischen Gästen – um Fragen der Energiewende beim Wiederaufbau der Ukraine. Durch einen intensivierten Austausch könne mit einer passenden Region in der Ukraine der Informationsfluss über Themen wie energetische Sanierung in Plattenbauten und Repowering von Windenergieanlagen intensiviert werden.