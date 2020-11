Schmölln. Auf die Plätze! Fertig! Los! Jetzt wird der Spielplatz in den Lohsen erobert. Die Kindergartenkinder der Kindertagesstätte Kastanienhof können auf dem neuen Spielgerät alles tun, was ein Kinderherz begehrt: klettern, balancieren und natürlich auch rutschen. Die Erzieherinnen Christiane Schmidt und Anne Jautze waren mit ihrer Kindergartengruppe mit 15 Kindern schon öfters bei dem erst vergangene Woche offiziell eröffneten neuen Spielgerät gewesen. Der Kindergarten Kastanienhof sei nur circa zehn Gehminuten vom neuen Spiele-Paradies entfernt. So ließe sich das Spazieren an der frischen Luft mit dem nahen Ausflugsziel gut verbinden.