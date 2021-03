Was ist uns wichtig

Krisen können ein Segen sein. Sie lassen uns nachdenken über die wahren Werte des Lebens. Was ist uns wirklich wichtig? (Phil Bosmans) Nach einem Jahr, in dem sich die Welt in einem Ausnahmezustand befindet, hat bestimmt jeder eine andere Antwort. Diese Zeit zeigt uns die Vielfältigkeit, das Bunte in unserem Leben und was wir am schmerzlichsten vermissen. Wir besitzen verschiedene Ansichten und Meinungen, sogar Ideen zu bestimmten Entscheidungen, denn ein jeder sieht es aus seiner Perspektive. Wie lange noch? Eine Frage der Ungewissheit, Sorge und Angst. Wie lange noch dauert es, bis wir wieder in jedem Geschäft einkaufen können, Kultur erleben dürfen, werden wir noch auf das Vereinsleben verzichten müssen. Wie ein kleines Kind können wir es kaum erwarten unseren gewohnten Alltag zurück zu bekommen. Aber wollen wir dieses alte Leben wirklich genauso zurück? Haben wir nicht auch wunderbares in dem besonderen Jahr kennengelernt? Gott hat uns Kraft gegeben, vieles Neue anzunehmen. Er hat uns Mut gemacht, unruhigen Zeiten zu trotzen. Gott hat und wird uns nicht vergessen. In unserem Glauben und Gebet dürfen wir immer all unsere Sorgen bei Gott abladen und wir erfahren, dass er da ist, um uns mit seinem Frieden zu umhüllen. Es gibt Zeiten, da kann es im Leben ganz schön stürmisch zugehen und nicht immer steht der Wind zu den eigenen Gunsten. Erlebnisse stellen alles auf den Kopf. Man fühlt sich überfordert oder ist entmutigt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nie die Hoffnung verlieren. Haben Sie Träume und schauen Sie nach vorn, vertrauen Sie und bleiben Sie leidenschaftlich. Denn: Auf jede Wolke die weiterzieht, kommt irgendwann ein Sonnenstrahl. Und nach einem noch so kalten Winter wissen wir, dass immer ein Frühling folgt. Bleiben Sie behütet.