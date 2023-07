Wasser aus dem Altenburger Land ist kühl, köstlich und kostengünstig

Schmölln/Altenburg. Woher kommt unser Wasser? Welche Qualität hat es? Und müssen wir sparen jetzt im Sommer?

Die Hitze der letzten Tage ließ die Menschen in der Region nicht kalt. Wir haben uns umgehört, wie sie die hohen Temperaturen meistern. Heute geht es um unsere Wasserversorgung.

Auf die Frage, ob sie an heißen Tagen einen deutlichen Anstieg beim Wasserverbrauch spüren, oder ob dieser nicht ins Gewicht fällt, hat Severin Kühnast, der Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln eine klare Antwort: „Ja, der Anstieg an Hitzetagen ist spürbar, insbesondere in Versorgungsgebieten, die einfamilienhausgeprägt sind. Poolbefüllung und Gartenbewässerung fallen hier im Verbrauch besonders auf.“

Spürbarer Anstieg beim Wasserverbrauch

Und Martin Wenzel, Geschäftsführer der Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH (Ewa) ergänzt: „Der durchschnittliche Verbrauch von Trinkwasser liegt bei uns in der Region für den privaten Haushaltsgebrauch seit Jahren fast unverändert bei zirka 90 Liter pro Einwohner und Tag und damit weit unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 120 bis 130 Liter pro Einwohner und Tag. Die Trinkwasserabgabe unterliegt jahreszeitlichen Schwankungen von bis zu 20 Prozent.“

Wasser hat zum Teil weite Wege, bis es hier aus dem Hahn läuft

Viele Menschen fragen sich: Wo kommt das Wasser her, das bei mir zu Hause aus der Leitung läuft? Die Antworten überraschen ein wenig: „30 Prozent des Wassers stammt aus unseren Tiefbrunnen und 70 Prozent aus der Fernwassertalsperre in Leibis im Thüringer Wald“, erklärt Severin Kühnast. Auch in Altenburg kommt das Wasser von weiter her: „Die Ewa versorgt ihr Netzgebiet komplett mit Fernwasser“, sagt Martin Wenzel. „So wird seit 2003 der nördliche Teil der Stadt Altenburg mit Trinkwasser durch die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH versorgt und ab Juli 2008 ergänzend das südliche Versorgungsgebiet der Ewa mit Fernwasser der Thüringer Fernwasserversorgung.“

Auf die Pegelstände angesprochen und gefragt, wie sehr man sich nach Regen sehnt, verweist man bei der Ewa auf die Fernwasserversorgung, während der Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln sagt: „Unsere Pegelstände in den Brunnen wie auch in der Talsperre sind derzeit ganz normal. Regentage sind natürlich immer wünschenswert, damit das Grundwasser eine Chance auf Erneuerung hat. Zudem muss weniger künstlich im Garten bewässert werden.“

Sollten die Menschen sparsamer mit Wasser umgehen oder steht einer Wasserschlacht nichts im Wege? Severin Kühnast gibt eine sehr ausgewogene Antwort: „Es besteht in unserem Versorgungsgebiet grundsätzlich kein Wassersparzwang. Dies kann in anderen Versorgungsregionen aber ganz anders aussehen.

Bewusster Umgang: Ja. Wassersparzwang: Nein

Allgemein sollte jeder einen bewussten Umgang mit der lebenswichtigen Ressource Wasser ausüben und nur so viel verbrauchen, wie auch wirklich benötigt wird“, sagt er. „Zudem sollte jedem bewusst sein, dass Wasser auch einen Preis hat, der bei Überkonsum oder Verschwendung schnell recht teuer werden kann. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass wenn zu viel Wasser gespart wird, es zu Problemen in den Abwasserleitungen kommen kann, da das Abwassersystem davon lebt, dass durch verdünnte Wassermengen eine Art Selbstreinigung der Kanäle vollzogen wird. Im schlimmsten Fall entstehen durch künstliche Spülvorgänge in den Abwasserleitungen Zusatzkosten.“

Es braucht nicht jeder einen Pool im Garten

Nach konkreten Spartipps gefragt, empfiehlt man bei der Ewa, sich an die Verbraucherzentrale zu wenden unter: www.verbraucherzentrale.de, während der Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln aufzählt: „Die allgemeinen Tipps lauten: beim Zähneputzen den Wasserhahn nicht laufen lassen, die WC-Wasserspartaste nutzen und überlegen, ob im Garten wirklich alle Pflanzen gegossen werden müssen. Gegebenenfalls ist die Installation einer Zisterne für die Regenwassernutzung überlegenswert. Auch über die Sinnhaftigkeit eines Pools sollte nachgedacht werden. Er wird gegebenenfalls nur selten genutzt – und es gibt jede Menge kostengünstige Freibäder im Umkreis.“

Weitere Informationen unter www.stadtwerke-sln.de sowiewww.ewa-altenburg.de