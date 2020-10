Trink- und Abwasser in Schmölln sollen ab nächstem Jahr teurer werden. Der Stadtrat und seine Ausschüsse beschäftigen sich deshalb seit geraumer Zeit mit Kalkulationen. Dabei werden Einnahmen und

Ausgaben der vergangenen vier Jahre analysiert, aber auch die Jahre bis 2023 betrachtet.

Herr Kühnast, der Schmöllner Stadtrat und seine Ausschüsse haben aktuell Abwasserkalkulationen auf der Tagesordnung. Sowohl für 2016 bis 2019 als Nachbetrachtung als auch mit Blick in die Zukunft bis 2023. Warum?

Grundsätzlich müssen Abwassergebühren kostendeckend sein. Die Stadt darf sich nicht bereichern, den Verbrauchern nicht zu viel oder zu wenig abverlangen. Eine Nachkalkulation bedeutet nichts anderes, als dass ein externer Fachmann Einnahmen und Ausgaben der vergangenen vier Jahre analysiert und genau schaut, ob die Stadt kostendeckend gearbeitet hat.

Und, hat sie?

Ja. Sie hat fast eine Punktlandung hingelegt. In den vergangenen vier Jahren hat sie etwa zwölf Millionen Euro eingenommen und damit rund 50.000 Euro Überschuss erzielt in der Gesamtheit. Der Überschuss wird in der Berechnung bis 2023 den Gebührenzahlern gutgeschrieben.

Wofür?

Um ihn mit den zukünftigen Mehrausgaben zu verrechnen, die dadurch nicht auf die Gebühr umgelegt werden müssen.

Aber?

Geprüft wird auch, wie die wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft aussieht und ob die Gebühren noch auskömmlich sind.

Was bedeutet das?

Durch Lohnerhöhungen für die Beschäftigten der Stadtwerke Schmölln, die den gesamten Bereich Trink- und Abwasser verantworten, nähern wir uns seit 2017 dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes an. Der wird in den Unternehmen unserer Branche inzwischen flächendeckend angewendet und ist auch nötig, wenn man Fachkräfte werben oder behalten möchte. Vor drei Jahren verdienten Mitarbeiter der Stadtwerke Schmölln bis zu 600 Euro weniger als in vergleichbaren Firmen. Aktuell liegen wir bei 90 Prozent. Das schlägt sich nun auf die Abwassergebühr nieder.

Sie wird also steigen?

Ja, nach über 25 Jahren Gebührenstabilität, aber nicht nur wegen der Lohnentwicklung bei den Stadtwerken. Wir erleben ja auch extreme Kostensteigerungen. Unter anderem auch, weil gesetzliche Standards strenger werden.

Nennen Sie bitte ein Beispiel.

Früher konnten wir Klärschlamm der Landwirtschaft zur Verfügung stellen, die den als Dünger auf die Felder ausbrachte. Das verbietet nun der Gesetzgeber mit der neuen Düngeverordnung zunehmend. Wir sind gezwungen, den Klärschlamm unter anderem verbrennen zu lassen. Allein diese Veränderung sorgt für 100.000 Euro zusätzliche Entsorgungskosten im Jahr. Und ich kenne Verbände, die zahlen bereits das Doppelte dafür.

Gibt es einen weiteren Grund, die Abwassergebühr anzuheben?

Investitionen, wie der Bau eines modernen Abwassertrennsystems im Gewerbegebiet Nitzschka oder andere Projekte. Wenn wir ins Abwassernetz investieren mit Neubauten oder Erweiterungen, muss das über den Beitrags- und Gebührenzahler refinanziert werden. In der Summe macht das jährlich um die 50.000 Euro aus, die in den nächsten Jahren dazu kommen.

Wen trifft die Erhöhung der Abwassergebühr?

In erster Linie die Volleinleiter und damit jene, die direkt an unsere Kläranlagen angeschlossen sind. Das sind 94 Prozent der Einwohner Schmöllns. Dabei hat Schmölln noch Glück.

Wie das?

Durch die gut entwickelte Wirtschaft in der Stadt. Allein die beiden großen Lebensmittelhersteller in Schmölln leiten ein Drittel der Abwassermenge ein und zahlen dafür entsprechend.

Wie hoch wird die Preissteigerung?

Um die 30 Prozent für Volleinleiter. In der Debatte sind drei Varianten. Welche es am Ende wird, hängt vom Stadtrat ab, der darüber entscheidet. Aktuell zahlt ein Vier-Personen-Haushalt als Volleinleiter 2,45 Euro für 1000 Liter Abwasser. Hinzu kommt die Grundgebühr von 4,17 Euro pro Monat. Auf das gesamte Jahr gerechnet sind das 503,29 Euro.

Was ist mit Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten?

Diese Rechenbeispiele werden gerade für den Stadtrat erarbeitet.

Wie sieht die Zeitschiene aus?

Am 15. Oktober geht das Thema in den Stadtrat, am 5. November soll er darüber entscheiden. Kommt es zum Beschluss, wird die Abwasserkalkulation mit der Kommunalaufsicht abgestimmt und danach im Amtsblatt der Stadt Schmölln veröffentlicht. Ziel ist, dass die neue Abwassergebühr am 1. Januar 2021 in Kraft tritt.

Stichwort Trinkwasserpreis…

Wir bauen jetzt die Fernwasserleitung von Großstöbnitz nach Schmölln. Wenn wir 2021 fertig sind, wird es eine Preisumstellung geben.

Trinkwasser wird also ebenfalls teurer?

Ja. Der Einkaufspreis für Fernwasser ist höher, als die Eigenbrunnenversorgung bisher. Deshalb verzichten wir ja auch auf eine Komplettumstellung auf Fernwasser und einen Härtegrad von 5 Grad deutscher Härte. Wir mischen 70 Prozent Fernwasser bei, der Härtegrad des Schmöllner Trinkwassers sinkt von jetzt 25 auf dann 11,6 Grad deutsche Härte.

Mit Beginn des Jahres wird der neue Trinkwasserpreis dann Thema in den Gremien des Stadtrates, der die endgültige Hoheit über die Preisgestaltung hat.