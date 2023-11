Wege im Altenburger Land unter die Lupe genommen

Rositz/Schmölln. Studie als umfassendes Konzept, um ländliches Wegenetz im Altenburger Land nachhaltig und bedarfsorientiert zu gestalten

Eine Wegebaustudie zur „Verbesserung des ländlichen Hauptwegenetzes in der Region Altenburger Land“ wurde jetzt in Starkenberg vorgestellt.

Mit dem Papier liegt nun ein umfassendes Konzept vor, um das ländliche Wegenetz im Altenburger Land nachhaltig und bedarfsorientiert zu gestalten. Auch dient die Studie dazu, tragfähige Finanzierungen für den Wegebau zu planen.

Thomas Rudloff, Geschäftsführer des Verbandes für Landentwicklung und Flurbereinigung Thüringen, hat die Untersuchung für das Altenburger Land vorgestellt. Laut Uwe Köhler, Präsident des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation, betrachtet sie 67 Kilometer und bewertet diese. Allein 61 Kilometer fallen in das Gebiet sechs möglicher Flurbereinigungsverfahren. „Besonders erfreulich“, so Köhler, „dass bereits für vier Flurbereinigungsverfahren Vorbereitungen getroffen wurden und Anträge vorliegen. Mit der Flurbereinigung können Interessensausgleiche zwischen den beteiligten Parteien bestens geregelt werden. Hinzu kommt die Förderfähigkeit solcher Maßnahmen.“

Thomas Rudloff hob in Starkenberg hervor: „Ein gut funktionierendes modernes ländliches Wegenetz muss multifunktional ausgestaltet werden. Denn neben dem offensichtlichen landwirtschaftlichen Charakter gehören diese Wege zur sozialen Infrastruktur im ländlichen Raum dazu. Sie schaffen im Sinne von Lebensadern neue Verbindungen der kommunalen Gemeinschaft hin zu ihren Ortsteilen und den hier lebenden Menschen.“

Nach Übergabe der Studie an die Vertreter der Stadt Schmölln und der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, Bauamtschef Reiner Erler und VG-Chefin Anja Dallek, schloss sich ein Gespräch über die Möglichkeiten der Flurbereinigung im Landkreis an, an dem auch Landrat Uwe Melzer (CDU) beteiligt war.