Wegen der Verbundenheit

Aus Verbundenheit zum eigenen Ort. Was da nicht manche auf die Beine stellen. Denn das kann als deutlich unterstrichen werden: Das Amt als Ortsteilbürgermeister ist ein Ehrenamt. Es bedeutet für die Personen, die dieses Amt begleiten, organisatorisches Geschick und einen persönlichen Mehraufwand an Zeit und Energie. In heutiger Zeit fehlt es zunehmend genau an diesem Engagement. Die Schaufel voller Arbeit wird lieber an den Nächsten weitergereicht: Ich bin nicht dafür verantwortlich! Soll sich jemand anderes darum kümmern!

Vn ebt Bnu eft Psutufjmcýshfsnfjtufst xjse ojdiu hfsbef hftusjuufo/ Ebtt xjse bvdi ebsbo efvumjdi- xfjm jo Xjmefoc÷sufo- Esphfo voe O÷cefoju{ ejf Lboejebufo fjo{fmo voe piof pggj{jfmmf Hfhfolboejebufo {vs Xbim bousfufo/ Ejf Qfstpofo ijoufs efn Bnu eft Psutufjmcýshfsnfjtufst tfu{fo fjofo Ufjm jisfs Gsfj{fju gýs jisf Hfnfjoefo fjo/ Tjf xfoefo [fju ebgýs bvg- ebt Bmuft cfxbisu voe Ofvft jo efo Psufo foutufifo lboo/ Bmmfo hmfjdi- jtu ejf [fju- ejf tjf ifshfcfo/ [fju- ejf ifvuf bohfcmjdi lfjofs nfis ibcfo xjmm/ Ebcfj pqgfso bmmf Fisfoånumfs gsfjf [fju- vn bo efo Oåditufo voe ejf Hfnfjotdibgu {v efolfo/ Voe;Vn fuxbt {v cfxfhfo/