Wegen Steuererhöhung: Wirt in Schmölln erteilt Politikern Hausverbot

Thomas Büchner, Chef des Hotel/Restaurants Reussischer Hof in der Stadt Schmölln, findet keine Worte mehr über das, was die Regierung ihm und seiner Branche antut.

Schmölln. Thomas Büchner ist desillusioniert. Der Inhaber des Reussischen Hofes in der Stadt Schmölln fürchtet für sein Haus das Schlimmste, wenn die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent steigt.

Fragezeichen hinter jeder Kalkulation ab Januar 2024.

Abkehr von inhaltlichem Konzept denkbar.

Können sich Familien Restaurantbesuche künftig noch leisten?

Allen Parteien ein Hausverbot für den Reussischen Hof in Schmölln aufdrücken: „Das überlege ich mir ernsthaft“, sagt Thomas Büchner, Inhaber des Hotels und Restaurants. Die Gründe dafür kann jeder nachlesen: an der großen schwarzen Tafel am Restauranteingang, die sonst die anstehenden Events angekündigt werden.

Mehrwertsteuer und Lkw-Maut gehen deutlich rauf

Die Erhöhung der Lkw-Maut kommt am 1. Dezember 2023. Die Spediteure haben Büchner bereits angekündigt, 50 Cent pro Kilometer draufzuschlagen. Und nun die Mehrwertsteuer für Gastronomie. Ab 1. Januar 2024 steigt sie um 12 auf 19 Prozent. Denn die 7-prozentige Mehrwertsteuer, die als Ausnahmeregel während der Corona-Pandemie eingeführt worden war, wird nicht verlängert.

Büchners leise Hoffnung, die Bundesregierung möge diese Regel entfristen oder wenigstens verlängern, ist in Berlin spätestens seitdem Tag vom Tisch, als das Verfassungsgericht dem Bund via Urteil 60 Milliarden Euro entzog. Thomas Büchner fehlen die Worte zu all dem. Er schüttelt nur den Kopf. 19 Prozent Mehrwertsteuer.

„Das hat nichts mehr mit dem Jetzt in meiner Branche zu tun.“ Inzwischen zahle der Gastrobereich andere Löhne. „Ich bin in meinem Haus weit über dem Mindestlohn“, verdeutlicht er. Die Einkaufspreise für Produkte seien durch die Decke gegangen, ebenso wie die Preise für Strom und Heizung. „Das muss man eigentlich nicht mehr alles aufzählen. Das weiß jeder“, fasst er zusammen.

Fünf Euro mehr fürs Schnitzel sind in Schmölln realistisch

Wie es in den Kalkulationen fürs Essen weitergeht im Reussischen Hof, kann er momentan nicht sagen. Er habe Angst, dass das Schnitzel fünf Euro mehr kosten werde in seinem Restaurant ab 2024. „Aber ich fürchte, diese fünf Euro sind sehr realistisch.“

Und er fürchtet natürlich um die Zukunft seines Hauses. Denn wer soll sich ein Restaurant-Essen in Schmölln noch leisten können und wollen, wenn er die Preise dafür anheben muss. Er denke an Eltern mit zwei Kindern, an Familienfeiern.

Lohnkosten, steigende Mautgebühren, Energiepreise und dann die Mehrwertsteuer von 19 Prozent - Büchner hält es für möglich, dass sich all das auch auf die Ausrichtung seines Restaurants in Schmölln auswirkt. Denn er weiß nicht, ob er sein Konzept aufrecht erhalten kann.

Seitdem er den Reussischen Hof übernommen hat, setzt er vor allem auf saisonale Küche, auf Regionalität und hiesige Erzeuger.

Abschied von Nachhaltigkeit und Regionalität

Fleisch etwa beziehe er von einem Anbieter aus der Nähe, die Haltungsbedingungen der Tiere seien transparent und für die Kundschaft nachvollziehbar. „Das ist doch eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit und dem, was die Ampel-Regierung in Berlin propagiert“, sagt Büchner. Doch angesichts der Realität jetzt bleibe sein Anspruch auf der Strecke. Denn die Alternative für ihn sei ab 1. Januar lediglich, billigere Produkte zu verwenden fürs Essen, damit die Preise für die Kundschaft halbwegs erschwinglich bleiben. Welche Qualität diese Produkte dann haben, dafür könne er kaum noch seine Hand ins Feuer legen. „Ehrlich, es gibt so viel, was ich inzwischen nicht mehr begreife“, gibt der gelernte Koch zu. Sein Vertrauen in die Bundesregierung, an die Politik hat er verloren. „Jeder von denen - ganz gleich ob in Berlin oder Erfurt - hält doch immer nur die Klappe. Und damit meine ich alle Parteien. Denn von einer Opposition kann ja nun auch keine Rede sein.“ Sie alle brauchen bei ihm nicht mehr anzuklopfen. „Hausverbot für alle Parteien“, wiederholt Büchner. „Die können sich von mir aus in einer Garage bei jemanden zu Hause treffen.“