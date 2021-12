Impressionen der Weihnachtsausstellung im Stadt-und Dampfmaschinenmuseum in Werdau.

Weihnachtliche Stimmung im Museum in Werdau

Werdau. Im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum wird der Werdauer Krippenweg erstmals in Form einer Stadt präsentiert.

In diesem Jahr können sich die Besucher zur Weihnachtsausstellung im Werdauer Stadt- und Dampfmaschinenmuseum auf etwas ganz Besonderes freuen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Das Konzept für die Ausstellung wurde in diesem Jahr komplett überarbeitet und bietet nun die Präsentation des Werdauer Krippenweges erstmals in Form einer Stadt und das in einem gesonderten Raum.

Weihnachtsküche ist neu

Jedes einzelne Gebäude ist mit einer kleinen Info-Tafel versehen, auf der die dargestellten Episoden erläutert und das entsprechende Gebäude vorgestellt wird. Neu ist auch eine Weihnachtsküche aus der Zeit um 1920.

Die meisten ausgestellten Gegenstände stammen aus dem Fundus des Museums und wurden etliche Jahre nicht mehr gezeigt. Teile des orientalischen Weihnachtsberges sind ebenfalls ein besonderer Hingucker. So etwas in der Art würden nur wenige Museen besitzen, daher lohne sich ein Besuch in jedem Fall, heißt es.

Thema zieht sich durch die Räume

Da auch die Räume der Dauerausstellung mit einbezogen wurden, zieht sich das Thema „Weihnachten“ wie eine Lichterkette am Weihnachtsbaum von unten nach oben durch das gesamte Museum.

Bis zum 12. Dezember bleibt das Museum allerdings noch geschlossen. Dennoch dürften Besucher genügend Gelegenheit bekommen, sich die Schau anzusehen. Denn die Ausstellung wird bis zum 30. Januar des kommenden Jahres im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau zu sehen sein.