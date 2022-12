Weihnachtliches im Herzen von Schmölln

Schmölln. Endlich wieder Weihnachtsmarkt: Den Start machten die Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten Finkenweg mit ihrem Programm.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause feiert die Stadt Schmölln in diesem Jahr erstmals wieder ihren Weihnachtsmarkt. Wegen der aktuellen Haushaltssperre zwar nur an vier statt wie sonst an zehn Tagen. Aber dafür wieder mit viel Musik vom 8. bis zum 11. Dezember.

Den Start machten am Donnerstagabend die Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten Finkenweg mit ihrem Programm aus Liedern, Gedichten und kleinen Geschichten. Geübt haben die Kinder dafür schon seit September, alles klappte dann auch wie am Schnürchen.

Bis zum dritten Adventssonntag ist der Weihnachtsmarkt täglich ab 15.30 Uhr geöffnet, an den Abenden wird Live-Musik geboten, am Donnerstag spielte The Strings.