Weihnachtliches im Nöbdenitzer Pfarrhof

Zum Weihnachtskonzert im Nöbdenitzer Pfarrhof luden am 19. Dezember die Fünftklässler der Regelschule Nöbdenitz ein. Das Konzert in der Kultur- und Bildungswerkstatt im Herzen des Dorfes hat Tradition, weshalb sich auch diesmal ein großes Publikum eingestellt hatte. Eltern, Großeltern und viele Einwohner aus dem Ort freuten sich über das Programm der 29 Mädchen und Jungen, das sie knapp eine Stunde lang in ihren Bann zog. Die Vorbereitungen dieses Tages gehören im Dezember stets mit zum Unterrichtsalltag an der Regelschule, die mit der Kirchgemeinde Nöbdenitz eine enge Kooperation verbindet.