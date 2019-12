Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtliches in der Ponitzer Friedenskirche

Am Donnerstag, 26. Dezember, gastiert das Leipziger Duo Presto mit Alexander Pfeifer (Trompete) und Frank Zimpel (Orgel) in der Ponitzer Friedenskirche. Das Konzert steht unter dem Motto „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ mit Musik unter anderem von Bach, Händel und Vejvanowsky, aber auch mit Musik der Romantik unter anderem von Mendelssohn und Jean Sibelius. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Alexander Pfeifer aus Leipzig erhielt nach ersten Unterweisungen im Fach Violine ab dem 12. Lebensjahr Trompetenunterricht. Er besuchte die Musikschule J. S. Bach in Leipzig und studierte von 2002 bis 2006 Trompete bei Matthias Schmutzler an der Musikhochschule in Dresden. Von 2003 bis 2006 war er Substitut der Dresdner Staatskapelle und von November 2005 bis Juni 2006 als Gast-Solotrompete am Orchester der Landesbühnen Sachsen tätig. Derzeitig ist er mit einem Aushilfsvertrag an der Sächsischen Staatsoper Dresden und als Lehrer an der Musikschule J. S. Bach in Leipzig tätig.

Frank Zimpel, geboren in Greifswald, aufgewachsen und musikalisch ausgebildet in Köthen, studierte in Leipzig evangelische Kirchenmusik. 1996 war er Finalist und einziger Preisträger des X. Internationalen Bachwettbewerbs in Leipzig. Von 1999 bis 2000 absolvierte er ein Aufbaustudium Orgel an der Universität für Musik in Wien. Zurzeit arbeitet er als Kirchenmusiker in Markkleeberg und als Dozent der Musikhochschule Leipzig.

Das Duo Alexander Pfeifer und Frank Zimpel konzertiert seit 21 Jahren gemeinsam. Ihre Tourneen mit bislang 1100 Konzerten führten sie über Deutschlands Grenzen hinaus auch in die Schweiz, nach Österreich, Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Tschechien, bis nach Ägypten, Russland und die USA. Mehrere CD-Aufnahmen dokumentieren ihr vielfältiges Schaffen.

Die Ponitzer Kirchgemeinde lädt zu diesem weihnachtlichen Konzert im Kerzenschein ein. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter Telefon 034493/31491.