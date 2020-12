So leuchtet es in Vollmershain.

Vollmershain. Beim Anblick dieser Weihnachtsbeleuchtung an einem Haus und in einem Vorgarten in Vollmershain kommt man in Feststimmung, findet Bürgermeister Gerd Junghanns (parteilos), der uns dieses Foto geschickt hat. Er freut sich, dass in seiner Gemeinde so viel Wert auf weihnachtliche Illumination gelegt werde.