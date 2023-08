Weihnachtsbaum für Altenburger Markt gesucht

Altenburg. Die Stadtverwaltung steht für Rückfragen und nähere Informationen zur Verfügung.

Er ist so etwas wie die Krönung des Altenburger Weihnachtsmarkts: der große, festlich geschmückte Weihnachtsbaum. Allerdings gestaltet sich auch in diesem Jahr die Suche nach einem passenden Exemplar schwierig.

Die Organisatoren des Altenburger Weihnachtsmarktes, der am 30. November eröffnet werden soll, wenden sich deshalb mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: Wer hat einen schönen Weihnachtsbaum für den Hauptmarkt? Der Baum in Solitärstellung soll mindestens 14 Meter hoch sein, zudem gleichmäßig gewachsen, dicht, gerade und gesund. Der Stammdurchmesser in der Nähe der Fällstelle soll maximal 42 Zentimeter betragen. Eine Anfahrt mit Kran und Tieflader ist möglich, die Abholung erfolgt kostenlos. Der Standort des Baumes soll, wenn möglich, im Umkreis des erweiterten Landkreises Altenburger Land sein, also höchstens 40 Kilometer entfernt von Altenburg.

Wer nähere Informationen möchte, wendet sich am besten per E-Mail an gewerbe@stadt-altenburg.de oder telefonisch unter 03447/59 43 60 an die Stadtverwaltung. Wer einen Baum anbieten möchte, soll möglichst gleich ein Foto mailen. Nach entsprechender Meldung wird dann ein Besichtigungstermin vereinbart.