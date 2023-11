Schmölln. Auf dem Schmöllner Marktplatz steht der Weihnachtsbaum. Höher als 11 Meter sollte er dann aber doch nicht sein.

Montagmorgen, direkt am Tag nach Totensonntag, wurde es festlich auf dem Schmöllner Marktplatz: der Weihnachtsbaum wurde angeliefert.

Pünktlich zum ersten Advent sollen am kommenden Wochenende auch traditionell die Lichterketten am Schmöllner Festbaum angebracht worden sein.

Weihnachtsbaum für Schmölln war ursprünglich etwa 16 Meter hoch

Die Mitarbeiter des Schmöllner Bauhofes lieferten die 13 Meter hohe Blaufichte in Zusammenarbeit mit Kran Lorenz am Montagmorgen an. „Der Baum war ursprünglich etwa 16 Meter hoch, wir haben ihn bereits gekürzt. Vor Ort kürzen wir ihn auch noch ein bisschen, denn er sollte nicht höher als 11 Meter sein.“, sagte Sebastian Ahner vom Schmöllner Bauhof.

Mit einer Kettensäge wurde der Baum dann schließlich passend gemacht und im Anschluss aufgestellt. In den nächsten Tagen werden dann die Lichter durch die Stadtwerke angebracht. „Der Baum kommt immer etwa eine Woche, bevor der Weihnachtsmarkt in Schmölln startet.“, weiß Sina Burkhardt vom Veranstaltungsmanagement.

Schmöllner und Schmöllnerinnen dürfen Weihnachtsbäume liefern

Der Aufruf, wer den passenden Baum liefern kann, kam im Frühjahr. Viele Angebote gab es, schließlich wurde der Weihnachtsbaum aus einem Garten im Lohsendamm geholt. „Das hat heute auch alles länger gedauert, weil es mit dem Kran nicht so einfach war. Wir brauchten mehr Gewicht und mussten anschließend noch stabilisieren.“, so Ahner.

Schmöllner Weihnachtsmarkt mit freiem Eintritt

Am Dienstag kommt dann der beliebte Adventskalender auf dem Markt an und am Mittwoch die Buden für den Weihnachtsmarkt. „Wir haben dann auch einen Weihnachtsmann, das ist der Schmöllner Henry Hemmann. Das Lustige ist, dass er auch am 24. Dezember Geburtstag hat“, weiß Sina Burkhardt. Der Schmöllner Weihnachtsmarkt findet vom 6. Dezember bis zum 10. Dezember statt. Der Eintritt ist frei.