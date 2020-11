Eine glückliche Wende hat sich für Schausteller Peter van Elkan ergeben. Vorige Woche war der 72-Jährige noch pessimistisch ob der Einschränkungen, welche seinem privaten „Weihnachtshof to go“ in Gößnitz auferlegt wurde. Am Dienstag nun hatte die Gewerbeaufsicht ein Einsehen und genehmigte ihm doch den Sonntag als Öffnungstag.

Darum werde er sein Grundstück im Stadtzentrum nun an allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag öffnen. Glühwein darf er aber dennoch nicht verkaufen, obwohl er sie im Becher mit Deckel abgeben wollte. Doch das zählt nicht als fest verschlossen, das Gewerbeamt stellt sich quer. Dabei sei dies im Ermessen des Gewerbeamtes, wie er auf Nachfrage erfahren haben will. Weil beispielsweise am Hainer See in Neukieritzsch durchaus Glühwein im Becher verkauft wird, fragte er beim zuständigen Amt nach. Dort erklärte man ihm, dass man dafür eine Ausnahmegenehmigung erteilt habe. „Hier wollen sie es nicht“, sagt Peter van Elkan. „Sollen die Leute ihren Glühwein eben Zuhause trinken.“

Momentan überlegt er noch, ob er ersatzweise Glühbier anbieten könnte. Das dürfte er vermutlich im Wasserbad erwärmen und dann mit Kronkorken drauf verkaufen. Doch sicher ist er sich nicht. „Es gilt die Devise: Alles zum mitnehmen“, sagt der Schausteller in fünfter Generation. Er dürfe nicht einmal die Roster den Kunden in die Hand drücken. Er müsse diese vorher in eine Styropor- oder Pappschachtel einpacken.

Daneben werde er noch Rostbrätel, Langos herzhaft und süß, sowie gebrannte Nüsse und Makronen anbieten, zählt er auf. Einige Aushilfen, denen er vorige Woche bereits abgesagt hatte, will er nun doch beschäftigen. Ihn ärgert das Agieren der Behörden. „Es ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist“, macht er seinem Ärger Luft. Dabei habe er sich alles selbst aufgebaut, beteuert van Elkan: „Ich habe mein ganzes Leben noch nie eine müde Mark vom Amt bekommen“

Hilfe in dieser schweren Zeit habe ihm von Behördenseite bislang keiner angeboten, sagt er auf Nachfrage. Er habe den Eindruck, dass den Beamten das Schicksal seiner ganzen Zunft vollkommen egal sei. Das Kinderkarussell dürfe er ebenfalls nicht aufbauen. Im Internet würden diese Fahrgeschäfte momentan zu Spottpreisen angeboten, doch niemand wolle sie kaufen. „Momentan ist ein Bauchladen mehr wert als eine Achterbahn, weil man sich damit noch ernähren kann“, so der 72-Jährige.