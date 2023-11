Weihnachtsmarkt in Meerane mit lauter Musik

Am ersten Adventswochenende überrascht Meerane nicht nur mit so mancher Neuerung auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in der Stadt.

Meerane. Am ersten Adventswochenende wird es laut im Zentrum von Meerane. Auf die Gäste wartet dabei nicht nur eine Überraschung. Es gibt auch einige Neuigkeiten.

Organisatoren überraschen mit Neuigkeiten.

Welche Rolle die Händler der Innenstadt dabei spielen.

Traditionelles nicht über Bord geworfen.

Am ersten Adventswochenende, vom 1. bis zum 3. Dezember, geht es in Meerane rund. Denn der Weihnachtsmarkt öffnet: mit Musik, Tanz, Märchen und allerlei Überraschendem.

Händler sitzen mit im Boot

Auf dem Meeraner Weihnachtsmarkt von Teichplatz bis Marktplatz erwartet die Gäste zauberhafte Unterhaltung, weihnachtliche Köstlichkeiten, allerlei Geschenkideen und natürlich Tanz und Musik. Neu ist, dass auch die Innenstadt und ihre Händler ins vorweihnachtliche Treiben mit einsteigen.

Das weihnachtliche Markttreiben beginnt am 1. Dezember, um 14:00 Uhr mit dem Posaunenchor der Kirchgemeinde St. Martin Meerane. Der Stollenanschnitt ist Tradition und wird auch an diesem Tag nicht fehlen.

Die innerstädtischen Händler werden am Freitag und Samstag für die Besucherinnen und Besucher geöffnet haben. Außerdem gibt es Musik und Tanz für Jedermann.

Für die Jüngsten öffnet sich das Weihnachtspostamt auf dem Markt, wo sie auch dem Weihnachtsmann begegnen können. Mädchen und Jungen können sich darüber hinaus auf dem Teichplatz auf zauberhafte Unterhaltung freuen. „Meister Blauknopf“ lädt sie mit fröhlichen Geschichten in seine Farbenwelt ein und präsentiert ihnen den „Wunder-Weihnachtskoffer“.

Auch für die Erwachsenen gibt es reichlich Unterhaltung auf dem Meeraner Weihnachtsmarkt. BiTho aus Glauchau wird auf dem Markt auftreten und die Besucherinnen und Besucher mit Livemusik begeistern. Auf dem Teichplatz heißt es: „We play unplugged and we play Rock´n Beat“ – das ist das Motto der beiden Akustikgitarristen Ronie und Jagger aus Chemnitz und Meerane, die als „Two of the pack“ auftreten. Am Abend spielt das Akustik-Duo abwechslungsreiche Musik, mit Rock und Beatklassikern, Balladen und eigenen Songs, die auf das Wesentliche reduziert, arrangiert und in ein akustisches Gewand gepackt wurden.

Himmelsklänge und Gauklerkunst

Am Samstag, 2. Dezember, erwartet die Kleinen ein Kinderprogramm mit dem Weihnachtsmann. Erst auf dem Markt und später nochmals auf dem Teichplatz wird der Gaukler „Narrateau“ das Publikum auf eine historische Unterhaltungsreise mitnehmen und sie mit Zauberei, Jonglage, Animation, Feuer, wundersamen Klängen und verrückter Gauklerkunst begeistern.

Auf dem Markt ist an diesem Samstag das Freilichttheater Waldenburg mit dem Stück „Frau Holle“ zu Besuch. Zweimal finden Vorstellungen statt, bei denen nicht nur die jungen Besucherinnen und Besucher in die Märchenwelt entführt werden.

Es folgt ein weihnachtliches Tanzshowprogramm der Meeta-Girls auf dem Teichplatz. Am Abend bringt „Rock Ambulance – Die Partyband“ den Teichplatz zum Beben. Einen feurigen Abschluss erlebt dieser Tag mit einem Auftritt der Rußvögel auf dem Markt. Bei ihrer Feuershow kommen alle auf ihre Kosten.

Am Sonntag, 3. Dezember, präsentiert der Meeraner Tanzboden ein buntes Showtanzprogramm. Auch am letzten Tag des Weihnachtsmarktes wird auf dem Teichplatz erneut musikalisch. Diesmal ertönen himmlische Klänge mit „Sisters in Action“ und am Abend lässt der Posaunenchor der Kirchgemeinde St. Martin Meerane den ersten Advent und den Weihnachtsmarkt mit besinnlichen Tönen ausklingen.

Mehr Informationen zum diesjährigen Weihnachtsmarkt gibt es im Internet unter www.meerane.de