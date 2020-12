Bahnhofscenter Altenburg: Weihnachtsträume im Getränkemarkt

Corona lässt nicht viel Raum für Kultur und Veranstaltungen. Doch das Mobile Spielcafé verwandelt den Ex-Getränkemarkt im Bahnhofcenter Altenburg mit seinen 400 Quadratmetern für einen Tag in eine ganz besondere Art von Spielzeugladen. Denn im Winter-Weihnachts-Spielzeugladen wird getauscht statt gekauft und mit goldenen Sternen bezahlt.

Und so läuft es ab: Am Mittwoch, 9. Dezember, von 9 bis 13 Uhr, und am Donnerstag, 10. Dezember, von 13 bis 17 Uhr, können alle ihr altes, aber vollständiges und intaktes Spielzeug im Getränkemarkt abgeben. Im Gegenzug erhalten die Kinder einen Pass mit der passenden Anzahl von Goldsternen, gemessen am Gebrauchswert des Spielzeugs. Ein Stern steht für 2,50 Euro, maximal zehn Sterne plus einen Superstern für besonders kostspielige Spielwaren sind drin.

Weihnachtsdekoration gesucht

Am Samstag, 12. Dezember, von 14 bis 18 Uhr können die Sterne eingelöst werden und aus altem Spielzeug für die einen wird neues für die anderen. Wer nur Spielzeug abgeben, aber die Sterne nicht selbst eintauschen möchte, kann diese einer anderen Familie schenken oder sie spenden. Die Initiatoren vom Stadtmensch-Projekt suchen zudem geliehene weihnachtliche Deko, Lichterketten sowie Paravents, Regale oder Bauzäune, um die Getränkemarktfläche in einen Weihnachtstraum verwandeln zu können. Zurück gibt es die Sachen natürlich nach der Aktion.