Weitere Corona-Fälle an Schulen im Altenburger Land

Altenburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt jetzt bei 74,7.

Mit vier Corona-Neuinfektionen ergibt sich aktuell für das Altenburger Land eine Sieben-Tage-Inzidenz von 74,7. Insgesamt gibt es im Kreisgebiet mit Stand Dienstag 155 aktive Corona-Fälle. In einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne befinden sich derzeit 247 Personen.

Neue Infektionen in sensiblen Einrichtungen im Landkreis gibt es in der Grundschule „Am Finkenweg“ in Schmölln bei zwei Schülern, am Friedrichgymnasium in Altenburg bei vier Schülern, im Kindergarten „Sonnenkäfer“ in Meuselwitz bei einer Erzieherin und im Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium bei einem Schüler.

Infizierte insgesamt: 7269

Fälle vergangene sieben Tage: 66

Inzidenz: 74,7

Aktuell stationär Behandelte: 2

Verstorbene: 293