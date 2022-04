Weitere Hilfsgüter aus dem Altenburger Land für ukrainische Partnerklinik geliefert

Altenburg. Helfer müssen versteckten Grenzübergang passieren. Vor Ort zeigt sich ihnen das Bild des Krieges.

Zwei Fahrzeuge mit Hilfsgütern für die Ukraine des Klinikums Altenburger Land sind in Lemberg angekommen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Ein bewährtes Team begleitete am Osterwochenende den Transport und gab die Spenden vor Ort ab.

Mit dabei waren Julia Stepanova und Thomas Wolf von der Soforthilfe Ukraine Altenburg, der kaufmännische Direktor des Klinikums, Matthias Stolze, der ehemalige Berufskraftfahrer Peter Besser und Daniel Richter von der Thüsac-Personennahverkehrsgesellschaft Altenburger Land.

Spendenlieferungen passieren Ostersamstag ukrainische Grenze

Auf die Reise gingen Medikamente, Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Kinderspielzeug und Süßigkeiten für Ostern. Spender waren der Rotaryclub sowie der Pflegedienst Hose aus Altenburg. Das Klinikum hatte mit Unterstützung von Manuela Pertsch von der Apotheke des SRH-Klinikums die Medikamente und Verbandsmaterialien organisiert.

Unter anderem medizinisches Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel und Babynahrung wurden ins Hospital nach Lemberg gebracht. Foto: Matthias Stolze / OTZ

Gegen 11 Uhr am Ostersamstag passierten die Fahrzeuge die polnisch-ukrainische Grenze auf einem etwas versteckten kleineren Grenzübergang in den Karpaten. Entsprechend abenteuerlich gestaltete sich die Weiterfahrt danach. „Schlaglöcher, so groß und tief, dass ein Auto reingepasst hätte. Und dann der Regen“, erinnert sich Matthias Stolze.

Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg reaktiviert

Ziel der Reise war das Sheptytsky Hospital in Lemberg, die Partnerklinik der evangelischen Lukasstiftung in Altenburg. Zur Ankunft am zeitigen Nachmittag waren im Hof der Klinik im Nu zahlreiche Helfer zum Ausladen zur Stelle. Eine zweite Gruppe Helfer sortierte die Hilfsgüter; alles medizinische Material ging sofort nach Charkiw und Kiew, das Spielzeug und die Süßigkeiten in zwei Kinderheime in Kiewer Vororten.

Diesmal nahmen sich die Begleiter etwas Zeit für die eigentlich so schöne Stadt Lemberg, die auf den ersten Blick nicht im Krieg zu sein scheint. Auf dem zweiten Blick bemerke man jedoch sehr viel Militär auf den Straßen, Kellerfenster sind mit Sandsäcken gesichert, Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg wurden reaktiviert. In öffentlichen Gebäuden sind die Fenster wegen der Splittergefahr abgeklebt, Statuen im Park und an den Fassaden sind ebenfalls geschützt. Die Geschäfte haben offen, wenn auch nicht immer alles verfügbar ist.

Lieferketten der Hilfsorganisationen funktionieren nicht ausreichend

Auf Matthias Stolze wirkten die Menschen bei aller versuchten Normalität sehr angespannt. In der 700.000 Einwohner zählenden Stadt sollen aktuell etwa eine Million Menschen leben. Im psychiatrischen Krankenhaus der Stadt bedankten sich die Beschäftigten herzlich für die Hilfe aus Altenburg. Ihre eigenen Patienten wurden bereits aus der Großstadt herausgebracht

In wenigen Tagen ist man dort soweit, mit einer kompletten chirurgischen Klinik Patienten zu operieren und zu versorgen.

Hilfstransporte so wie diese sind immer noch nötig, stellten die Helfer nach ihrer Rückkehr ins Altenburger Land fest. Die Lieferketten durch die großen Hilfsorganisationen funktionieren noch nicht umfassend. Umso größer ist dabei die Dankbarkeit der Menschen in der Ukraine.