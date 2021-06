Weitere Infektionen an Altenburger Gymnasium

Altenburg. Das Gesundheitsamt meldet drei Neuinfektionen am Altenburger Lerchenberggymnasiums. Die Inzidenz bleibt unter der Marke von 35.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land liegt mit Stand Dienstag bei 19,0. Gegenwärtig müssen zwei Corona-Patienten aus dem Landkreis stationär behandelt werden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Ganz aktuell (und noch nicht in den aktuell vermeldeten Tageszahlen ersichtlich) meldet das Gesundheitsamt weitere drei Infektionsfälle von Schülern des Altenburger Lerchenberggymnasiums.

Nachdem bereits am Montag eine fünfte und eine sechste Klasse mit je einem positiven Fall betroffen war, war es am Dienstag eine siebte Klasse mit drei Fällen. Die Gesamtzahl der Infektionen an der Schule erhöhte sich damit auf fünf.

Das Gesundheitsamt ist aktuell noch dabei, die Quarantänesituation zu bewerten, heißt es. Zudem gibt es eine Neuinfektion mit dem Coronavirus bei einem Kind im Kindergarten Magdalenenstift Altenburg.