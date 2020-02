Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weltgeschichte unterm Grabstein

Der Weltgeschichte unter Grabsteinen widmet sich die Goethe-Gesellschaft Altenburg in ihrem nächsten Vortragsabend am kommenden Montag, 10. Februar, 19 Uhr, im Thüringer Hof in der Gabelentzstraße 15.

Um der Zeit der Klassik und Nachklassik in Weimar nachzuspüren gibt es nicht nur Museen, Denkmale, Archive und Bibliotheken. Ein besonderer Ort für die Spurensuche stellt der Historische Friedhof in Weimar dar. Er gehört zu den meistbesuchten Friedhöfen Deutschlands. Grund dafür ist nicht nur die berühmte „Fürstengruft“ als Grabstätte von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, sondern ebenso „das ganze Ballett, das um ihn tanzte“, wie der Schriftsteller Horst Krüger die Totenversammlung um den Weimarer Dichterfürsten liebevoll-spöttisch genannt hat. Seit 2002 ruht die Weimarer Schriftstellerin Jutta Hecker auf dem Historischen Friedhof im Schoß ihrer Familie. Der ungewöhnliche Spruch über der Familiengrabstätte – eine Anspielung auf die gemeinsame Lebensgeschichte des Ehepaars Max und Lili Hecker von der Jugend bis zum Grab – lässt viele Friedhofsbesucher innehalten. Foto: Ewald Herkenhoff Eine Auswahl von mal mehr und mal weniger bekannten Ruhestätten auf dem Historischen Friedhof präsentiert Gastreferent Karl Koch in seinem an Geschichte und Geschichten reichen Vortrag mit Bildern an diesem Abend in der Goethe-Gesellschaft Altenburg. Sein „Spaziergang über den Historischen Friedhof in Weimar“ führt unter anderem zur nach wie vor geheimnisvollen Goethe-Vertrauten Charlotte von Stein, zu Goethes Mitarbeiter und Gesellschafter Friedrich Wilhelm Riemer, seinem Vertrauten Johann Peter Eckermann oder seinem Kunstberater Johann Heinrich Meyer. Aber auch eher im Schatten stehende Persönlichkeiten werden beleuchtet wie Sophie von Schardt, deren politische Klugheit in jener aufgeheizten napoleonischen Zeit zukunftsweisend voraus warnte: „Denn die Intoleranz der aufgeregten Gemüter, bey manchen mit Unverstand verbunden, verdirbt die gesellschaftlichen Verhältnisse, mehr als je …“ Nicht vergessen werden auch jene jüngeren Gräber, die sich in den letzten Jahrzehnten auf dem Historischen Friedhof eingefunden haben. Beispielsweise das der Schriftstellerin Jutta Hecker, die das Bild des klassischen Weimar mit ihren biographischen Romanen maßgeblich mitgeprägt hat. Nicht zuletzt wird auch die Grabstätte des langjährigen Präsidenten der Internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar, Karl-Heinz Hahn, besucht. Karl Koch ist der Vorsitzende des bundesweit tätigen Vereins Literaturlandschaften. Aus seiner großen Verehrung für Goethe und die UNESCO-Welterbe-Stadt an der Ilm entstanden bereits mehrere Veröffentlichungen, zuletzt „Wie im Morgenglanze – Weimarer Morgenspaziergänge“ (2009). Der Eintritt zum Vortrag im Rahmen der Goethe-Gesellschaft Altenburg beträgt für Nichtmitglieder sechs Euro. Weitere Informationen: www.goethe-altenburg.de.