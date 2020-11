Wende bremste den Traum der Basisdemokratie

„Wir hatten damals den Traum, eine ganz andere, eine Basisdemokratie aufzubauen“, sagt Christoph Schmidt. Der heute 60-Jährige war einer von drei ehemaligen Bausoldaten, die sich irgendwann im Jahr ‘86 oder ‘87 in Schmölln fanden. Der in Karl-Marx-Stadt geborene Schmidt zog 1985 seiner Frau wegen in die Sprottestadt. Damals wechselte er gerade von der Tätigkeit als Krankenpfleger in die kirchliche Fürsorgearbeit.

Aus den regelmäßigen Treffen der Wehrverweigerer ging eines Tages die Ortsgruppe des Neuen Forums hervor. Zur Gründungsveranstaltung seien bereits 20 Menschen gekommen. Bis zum Mauerfall wuchs die Gruppe immer weiter an, auf 50 bis 80 Menschen, schätzt Schmidt heute. Genau könne man das nicht sagen, denn es herrschte ein Kommen und Gehen in den verschiedenen Arbeitsgruppen. Davon gab es zahlreiche, so etwa für Wirtschaft, Arbeit oder auch Soziales und Gesundheit.

Der letzteren Gruppe gehörte auch Christoph Schmidt an. Dort hatte man die Chance, gemeinsame Projekte aufzubauen. „Es gab bis zur Wende eigentlich keine Suchtkrankenarbeit“, sagt Schmidt zu seiner Motivation. Auch bei Kindern mit Behinderung habe sich der SED-Staat um nichts gekümmert, so der heutige Diakon.

Viele wollten nur schnellstmöglich weg

Damals sei man noch der Ansicht gewesen, dass die Mauer nicht fallen werde. „Als sie dann fiel, war es für uns nicht so das Ereignis“, so Schmidt, der die Tragweite der Ereignisse vom 9. November 1989 völlig unterschätzte. „Es waren erstmal andere Interessen im Vordergrund, auf einmal stand ja die Welt offen.“ Gerade diejenigen, welche teilweise schon seit über zehn Jahren auf die Genehmigung ihres Ausreiseantrags warteten, nutzten die Gelegenheit und waren von heute auf morgen weg. Das seien aber auch die gewesen, welche am engagiertesten in den Arbeitsgruppen mitgearbeitet hätten.

Das sei der erste Knacks gewesen, der ihren Traum von der Basisdemokratie zum Stolpern gebracht habe. Ab dem Mauerfall schrumpfte die Gruppe auf einen harten Kern von etwa zehn bis 15 Menschen. Ihre Ideen seien in den folgenden Jahren nur sehr vereinzelt übernommen worden, der größte Teil ist untergegangen. „Es ging ja schnell, dass die Großparteien aus dem Westen die Ost-Parteien übernommen haben. Da wurde die Frage nach Basisdemokratie gar nicht mehr gestellt“, sagt Christoph Schmidt. Obwohl etwa die CDU oftmals die gleichen Kandidaten wie vor dem Mauerfall aufgestellt habe, seien diese häufig gewählt worden. „Die hatten einfach einen guten Ruf bei den Älteren“, so Schmidt schulterzuckend.

Die Enttäuschung kam nach den ersten Wahlen

Alle Mitglieder des Neuen Forums hätten sich über die Deutsche Einheit gefreut. „Im Nachhinein merken wir aber, dass durch die Umstände, wie es dazu gekommen ist, vieles an Aufbruchsstimmung gebremst wurde“, so Schmidt. Man habe eine gute Liste für den Schmöllner Stadtrat aufgestellt, allerdings im ersten Anlauf nur einen Sitz für Uwe Werner errungen. „Das war für uns schon enttäuschend“, sagt Christoph Schmidt. Sie haben sich aber im Laufe der Jahre verbessert, bis zu vier Sitzen in der vorigen Legislaturperiode. Heute ist der Stadtrat von Schmölln das einzige politische Gremium, in welchem das Neue Forum überhaupt noch vertreten ist.

Dort versuche man, immer auch ökologische Aspekte mitzudenken. Auch der Traum, mehr Bürgerbeteiligung zu erreichen, ist noch nicht ausgeträumt. So versuche man etwa seit Jahren, die Stadt fahrradfreundlicher zu kriegen. „Wir haben aber häufig erlebt, wie schwer es ist, die Bürger dafür zu interessieren, dass sie mitarbeiten können“, so Schmidt.