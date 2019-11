Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weniger kann auch mehr sein

Heute möchte ich mal kein heißes Eisen anfassen, keine Missstände anprangern. Dafür ein Loblied auf die Entschleunigung anstimmen. Der Kunst- und Kräuterhof in Posterstein ist dafür ein geeigneter Ort, fast schon eine Oase der Ruhe. Dass Frau Martin das verbreitete höher, schneller, weiter nicht mehr mitmachen mag, ist da nur zu gut zu verstehen. Sicherlich kann man mit mehr Händlern auch ein ganz anderes Programm anbieten und auch Interessierte von weiter weg anlocken, aber dabei geht doch auch einiges an Charme verloren. Nicht wenige Menschen und Veranstaltungsreihen sind schon an der Gigantomanie gescheitert.

Doch will ich Großveranstaltungen mit 50.000 oder mehr Besuchern nicht verurteilen. Wer das mag, kann gerne einschlägige Konzerte, Festivals oder Fußballspiele besuchen. Doch für mich ist das keine Verlockung. Weil dabei der persönliche Austausch auf der Strecke bleibt, unweigerlich Gedränge entsteht und damit auch Stress und schlechte Manieren zu Tage treten. Und daran kann doch gerade in der angeblich so besinnlichen Vorweihnachtszeit kein Interesse bestehen, oder?