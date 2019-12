Weniger öffentliche Beratungen in Stadtrats-Ausschüssen

„Wir sind darauf hingewiesen worden, dass vorberatende Beschlüsse nicht-öffentlich zu beraten sind“, sagte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) am Montagabend zum Auftakt der achten Tagung des Technischen Ausschusses im Ratssaal. Man habe die Tagesordnungen 29 Jahre lang nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Allerdings habe man sich an die Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) zu halten. Auch die oft verwendete Formulierung „Der Ausschuss schlägt dem Stadtrat Schmölln zur Beschlussfassung vor:“ sei nicht ganz korrekt, weil missverständlich. Er impliziere, dass die Entscheidungskompetenz des Ausschusses höher sei als die des Stadtrates, der aber das oberste Gremium sei.

Einspruch kam prompt von Stadtrat Jens Göbel (Neues Forum). „Unsere Intention war, so viel Öffentlichkeit wie möglich herzustellen“, sagte er unter Verweis auf einen lange zurückliegenden Stadtratsbeschluss. Man habe sich bewusst für beschließende Ausschüsse statt vorberatende Ausschüsse entschieden. „Konsequenterweise müssten wir also auch die Geschäftsordnung ändern, wenn wir diese Verfahrensweise einführen wollen“, sagte Göbel. Schrade entgegnete: „Ich sehe nicht, dass die Geschäftsordnung der Thüringer Kommunalordnung widerspricht.“ Dort heißt es in Paragraf 3, dass grundsätzlich öffentlich beraten werde, solange nicht das Wohl der Allgemeinheit oder das berechtigte Interesse Einzelner dem entgegenstehen. Man habe sich die Kommentierung der ThürKO angesehen, insbesondere Paragraf 43, Absatz (1), Satz 3, wo es eindeutig heißt: „Die Sitzungen vorberatender Ausschüsse sind nicht öffentlich.“ Als Folge werden also ab sofort vorberatende Angelegenheiten auch in den nicht-öffentlichen Teil der Tagungen verschoben, wie etwa die Diskussion zum Stadtentwicklungskonzept.

Eingeschliffene Strukturen nicht hinterfragt

Als vorberatend gelten im Technischen Ausschuss auch Vergaben, die den Wert von 250.000 Euro übersteigen. Ab dieser Höhe müssen sie dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden, darunter darf auch der Ausschuss beschließen. „Bei uns haben sich in den letzten Jahrzehnten eben Strukturen eingeschliffen, die man nicht mehr hinterfragt hat, auch ich nicht“, so Schrade. Man könne aber nicht auf Dauer die ThürKO ausbooten, weil dieses Verhalten offensichtlich nicht rechtskonform sei. Man wolle verhindern, dass aus formalen Gründen Beschlüsse juristisch anfechtbar werden. Im Vergleich zum Kreistag sei man aber noch sehr liberal, was die Öffentlichkeit in den Ausschüssen angehe.

Der Fraktionsvorsitzende des Neuen Forums wollte sich der Sichtweise des Bürgermeisters allerdings nicht anschließen und stimmte als einziger gegen die Tagesordnung. Bei der ersten Beschlussvorlage ergab sich auch gleich eine Änderung, da als Einreicher kurzfristig der Bürgermeister eingesetzt wurde, wo vorher noch die Verwaltung genannt wurde. „Einreicher kann nur ein Vertreter der Gemeinde, eine Fraktion oder ein Stadtrat sein“, so Schrade. Es ging um den Kauf eines gebrauchten Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr Großstöbnitz, deren Fahrzeug wegen eines Unfalls einen Totalschaden erlitten hat. Hierzu äußerten zahlreiche Stadträte Nachfragen, allen voran Steffen Plaul (FDP), welche der Ordnungsamtsleiter allerdings nicht zufriedenstellend beantworten konnte. Erst als Jörg Misselwitz (Wählervereinigung für das neue Schmölln) fragte: „Hat sich das Auto mal jemand angeschaut?“ äußerte Holger Peters einen Satz, der die Lage entspannte. Nämlich, dass Stadtbrandmeister Mirko Kolz sich das MTW angesehen und für gut befunden habe. Folglich wurde beschlossen, den Leasingrückläufer von der Berufsfeuerwehr Altenburg für 20.765,50 Euro zu erwerben.