Wenn der Gabentisch sich biegt

In Schmölln biegt sich in dieser Woche der Gabentisch. Mehr als drei Millionen Euro brachte der Chef des Thüringer Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner, höchst selbst im Rathaus der Knopfstadt vorbei. Als Zuschuss für die dringend nötige Modernisierung des veralteten und inzwischen viel zu klein gewordenen Mischwasserkanals im Industriegebiet Nitzschka. Eine gute Botschaft so kurz vor dem Weihnachtsfest. Doch bei aller Harmonie darf dies nicht über den Anlass hinwegtäuschen, warum die Ertüchtigung des Abwasserstranges plötzlich so dringend geworden ist. Ein Umweltskandal ist der Grund. Der schlug im April 2017 gehörig Wellen, weil Schmutzwasser vom völlig verdreckten Regenüberlaufbecken des Industriegebietes in das Bächlein Jägerfließ und von dort aus in die Köthel nach Zschernitzsch floss. Ob die Modernisierung jetzt ohne diesen schlagzeilenträchtigen Zwischenfall so hurtig voran getrieben worden wäre? Man kann nur spekulieren – und für die Zukunft hoffen, dass sich die millionenschwere Investition – nicht unerheblich gespeist aus Steuergeldern – für die nächsten zwei Jahrzehnte auszahlt. Das hängt nicht unwesentlich davon ab, wie genau der Lebensmittelhersteller Burkhardt Feinkostwerke als größter Einleiter im Industriegebiet Nitzschka künftig auf die Qualität seines eigenen, bis dato recht fetthaltigen Abwassers achtet.

Erleichterung dürften in diesen Tagen die Einwohner von Hartha verspüren. In dem Schmöllner Ortsteil wird etwas wahr, das heutzutage selbstverständlich sein sollte: sauberes Trinkwasser, wenn man in Küche oder Bad den Wasserhahn aufdreht. Zuletzt war dieses Begehr vehement eingefordert worden, dabei steht diese Forderung für viele Harthaer bereits seit Mitte der 1990er Jahre auf dem Wunschzettel ganz oben. Nun endlich ist dessen Dringlichkeit vom kleinen Brunnendorf aus auch im fernen Erfurt angekommen. Den Zuschuss für den neuen Fernwasseranschluss gibt’s Dank eines Sonderprogrammes, dass die Landesregierung erst versprochen und nun tatsächlich aufgelegt hat. Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder.