Wenn der Moses aus dem Fenster schwebt

Der „Moses“ gehört zu den eindrucksvollsten und größten Abgüssen in der Sammlung des Lindenau-Museums. Am Donnerstag nun zog der 2,35 Meter hohe und 590 Kilogramm schwere Gipsabguss um. Ebenso wie der Torso, der ihm jahrelang gegenüberstand, wurde er aus dem Fenster befördert. Der Gründungsvater dreier Weltreligionen passte dort allerdings nur in Einzelteilen durch.

„Gipsabgüsse sind wie Keks, ganz empfindlich und brechen gerade dort aus, wo sie zusammengesteckt sind“, sagt Restauratorin Susanne Reim. Für den Umzug der etwa 60 Vollplastiken aus dem Lindenau-Museum in das Interim in der Kunstgasse hat man sich deshalb die Expertise von Hans Effenberger hinzugeholt. „Das ist unser Metier, ich betreue auch die Abgusssammlung in Dresden“, sagt der Gipsrestaurator aus Weinböhla. Im Gegensatz zu Altenburg, wo die Gipsabgüsse seit Jahren nicht bewegt wurden, gehöre in Dresden der Auf- und Abbau zum Tagesgeschäft.

Vom Schmied zum Kunstspediteur

Ganz langsam und behutsam wird eine Plastik aus dem Fenster transportiert. Hans Effenberger gibt Anweisungen. Foto: Andreas Bayer

Doch auch Effenberger kann nicht verhindern, dass beim Anheben der oberen Hälfte ein kleines Eck herausbricht. Nach Ansicht der beiden Restauratoren war diese Stelle allerdings bereits geflickt worden. „Wichtig ist, zu wissen, auf welche Art der Gipsabguss hergestellt wurde. Es gibt verschiedene Techniken, der Moses etwa ist aus einer Stückform“, sagt Effenberger. So kann er erkennen, dass Arm, Beim und Bart separat gegossen und erst später aneinander gefügt wurden. Mit Schaumgummi-Matten gepolstert und mit Spanngurten auf Paletten festgezurrt sind die Kunstwerke schließlich zum Abtransport bereit.

Die letzten Zentimeter werden die Plastiken auf dem Podest am Fenster durch Muskelkraft geschoben. Der gelernte Schmied Detlev Wilke sitzt am Steuer eines Teleskopladers und hievt die Abgüsse zentimetergenau auf die Ladefläche des Lkw. Wilke ist seit 1989 Kunstspediteur und hat schon unzählige solcher Umzüge mitgemacht. Zusammen mit fünf Kollegen wird er an diesem Tag auch noch ein halbes Dutzend bis zu 190 Kilo schwere Gipsstatuen durch das Treppenhaus tragen, sagt er. Im Interim in der Kunstgasse 1 dürften die Statuen weit weniger eindrucksvoll wirken, dort sind die Decken nur etwa drei Meter hoch.