Wenn der Vollmershainer Bürgermeister sehnlichst erwartet wird

An wohl keinem anderen Tag im Jahr wird der Vollmershainer Bürgermeister Gerd Junghanns (parteilos) so sehnsuchtsvoll im Ort erwartet, wie am 24. Dezember. Dann nämlich dreht er eine ganz besondere Runde im Dorf: Verkleidet als Weihnachtsmann sorgt er für die jüngsten Einwohner seiner Gemeinde für die erste Bescherung an diesem Tag.

Die erste Bescherung am Weihnachtstag

Die Weihnachtsmannbrigade läutet in Vollmershain Jahr für Jahr das Weihnachtsfest und die Zeit bis Silvester ein. Der ehrenamtliche Bürgermeister und seine Helfer ziehen schon früh morgens mit einem Bollerwagen durchs Dorf und beschenken die Kinder mit kleinen Gaben. Die Tour hat Tradition im Ort, findet sie doch bereits seit 25 Jahren statt. Damals war die Weihnachtsmannbrigade noch ein Zweierteam und mit Pferden unterwegs.

Die Tour im Dorf beginnt für Junghanns und seine Mitstreiter schon recht früh am Morgen des 24. Dezember und dauert den ganzen Tag. Mit Pferdestärke ist er inzwischen nicht mehr unterwegs. Dafür zieht er einen weihnachtlich geschmückten Bollerwagen hinter sich her, in dem die Gaben für die Kinder verstaut sind.

Die Schar der Helfer ist kräftig gewachsen

Aus dem Duo hoch zu Ross ist eine stattliche Gruppe geworden, in der Rentiere, Schneemann und Engel sowie ein zweiter Weihnachtsmann nicht fehlen dürfen. Für die entsprechenden Kostümierungen sorgen die Protagonisten selbst. Schön findet Junghanns, dass vor allem junge Leute mit dabei sind. Das jüngste Mitglied ist gerade mal acht Monate jung und beobachtete das fröhliche Treiben in diesem Jahr noch aus dem Kinderwagen heraus.

In Vollmershain selbst freut man sich stets über diese besonderen Gäste. Weshalb der Weihnachtsmannbrigade in wohl jedem Haus ein gebührender Empfang bereitet wird. Der zentrale Startpunkt in diesem Jahr war bei Familie Taudte schräg gegenüber vom Gemeindeamt. Dort versammelten sich die ersten Familien und warteten bei Glühwein und Kinderpunsch auf das Eintreffen der weihnachtlichen Vorboten. Hans-Joachim Lehmann und seine Frau Sonja waren besonders aufgeregt. Denn ihre beiden kleinen Enkelsöhne Henry und Noel, sie sind in München zu Hause, waren erstmals beim Empfang der Weihnachtsmannbrigade mit dabei. „Schöner können die Feiertage doch gar nicht beginnen“, lobt Hans-Joachim Lehmann diese Tradition.

Entstanden ist sie aus einer Laune heraus. „Meine Tochter und ich hatten die Idee. Damals hatten wir noch Pferde. Zwei davon sattelten wir am 24. Dezember und ritten durch den Ort, um kleine Geschenke zu verteilen“, berichtet Junghanns. Das tut er nun seit 25 Jahren. Nicht als Bürgermeister von Vollmershain, wie er betont, sondern weil es ihm einfach Spaß macht. Die Geschenke – in diesem Jahr waren es mehr als fünfzig Beutel prall gefüllt mit Süßigkeiten – spendiert er stets aus seiner Privatkasse. Dieser besondere Rundgang ist für das Gemeindeoberhaupt heute Teil seines ganz persönlichen Weihnachtsfestes. „Das ist einfach so.“ Dabei muss Junghanns an diesem Tag ganz normal zur Arbeit gehen und hat als Leiter der Schweinezuchtanlage der Agrargenossenschaft Nöbdenitz stets alle Hände voll zu tun. „Aber ich mag die Tour mit der Weihnachtsmannbrigade“, erzählt er. „So sehr wie das Schmücken in der Weihnachtszeit“, fügt er lachend hinzu. Dabei verweist sogleich auf sein eigenes Wohnhaus in Vollmershain, das er inklusive Grundstück mit reichlich Lichterschmuck hübsch herausputzt hat. So wie immer im Dezember.