Wenn es dunkel wird am Himmel im Altenburger Land

Besonders in den Wintermonaten ziehen sie ein in den Städten. In großen Ansammlungen beziehen sie ihre Schlafplätze. Wenn sie am Morgen gemeinsam erwachen und in den Tag starten, kann es dunkel werden am Himmel. Und laut. So auch in Schmölln, Altenburg, Ponitz oder Gieba.

Dieses Spektakel erregt immer wieder die Gemüter. Erfreut über diesen großen schwarzen Rabenvogel, der zur Unterordnung der Singvögel zählt, sind Anwohner nur selten. Die stets behaupteten oder befürchteten Übervermehrungen von Rabenvögeln finden nachweislich nicht statt. Rabenvögel weisen in vielen Untersuchungen stabile Bestände auf, die keineswegs „in den Himmel wachsen“, heißt es auf der Internetseite des Naturschutzbund (Nabu).

In Schmölln und Altenburg sind es sogenannte Winterkrähen. Diese Saatkrähen kommen aus dem Baltikum und verbringen ab Anfang November bis in die erste Märzhälfte hinein den Winter bei uns, weiß Lutz Köhler, Beisitzer im Nabu Kreisverband Altenburger Land zu berichten.

Unmengen an Kot hinterlassen

In hohen Bäumen verbringen sie ihre Nacht. So waren beziehungsweise sind sie in Altenburg in der Leipziger Straße oder in Schmölln an der Sprotte hinterm Roman-Herzog-Gymnasium oder am Klinikum zu finden. „Aufgrund der Unmengen an Kot, den ein solcher Schwarm hinterlassen kann, hatte man zum Beispiel am Klinikum in Schmölln die hohen Bäume einfach gekürzt. Auf kurze Bäume oder Stumpen setzen sich die Saat- beziehungsweise Winterkrähen nicht“, erzählt Köhler.

Die Saatkrähen-Kolonie fühlt sich wohl im Ponitzer Schlosspark. Mehr als 20 Nester werden aktuell dort gezählt. Foto: Jana Borath / Archiv

In Ponitz und Gieba hingegen handelt es sich um Saatkrähen-Kolonien, die sich zum Brüten niedergelassen haben. Im Ponitzer Schlosspark wurden etwa 200 Nester gezählt und am Ortsrand von Gieba rund 30. „Es sind die einzigen Brutvorkommen in ganz Thüringen. Deshalb sind sie auch besonders geschützt“, so Köhler. „Sie befinden sich am westlichen Rand des Verbreitungsgebietes.“

Saatkrähen suchen mit Vorliebe auf Feldern nach Essbarem. Auf der Speiseliste stehen unter anderem Insekten, Regenwürmer, Schnecken, Samen oder Feldfrüchte. Singvögel, wie es immer mal in der Bevölkerung zu hören ist, stehen nicht auf dem Speiseplan der Vögel. „Darüber hat schon Anfang des 19. Jahrhunderts Christian Ludwig Brehm geschrieben, übrigens in der Fachzeitschrift des heutigen Altenburger Naturkundemuseums. Der Artikel hieß „Ehre den Krähen“ und beschrieb die Mageninhalte von Saatkrähen, die auf der Saat nach Insekten und Würmern suchen aber nicht die Saat fressen. Aufgrund der umfangreichen Bewirtschaftung der Felder fehlt es jedoch oft an Insekten und die Tiere müssen auf Saatgut und Feldfrüchte ausweichen“, berichtet Mike Jessat, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Altenburger Land.

Im Jahr 2009 kehrten sie erstmals nach zehn Jahren zurück ins Altenburger Land. In den 1990er-Jahren waren die Saatkrähen aus dem Thüringer Raum verschwunden. Im Landkreis wurden sie nur noch selten als Durchzügler oder Wintergast ausgemacht. Den Rückgang der Singvögel begründet Jessat damit: „Die Wissenschaft ist sich einig, dass der Vogelrückgang eine Folge der intensiveren Landnutzung durch den Menschen ist. Weniger Strukturen, weniger Brutplätze, weniger Insekten und Unkrautsamen und noch viele weitere Faktoren.“

In der Biologie der Singvogelarten sei eine hohe Mortalitätsrate Normalität. Nabu-Kreisvorsitzender Jessat erklärt: „Die Kohlmeise bringt pro Jahr zwei bis drei Bruten mit jeweils zehn bis zwölf Jungen, und die erwachsene Meise ist im Durchschnitt mehr als ein Jahr alt, kann also gut mehrere Jahre reproduzieren. Sie muss im Naturhaushalt jedoch nur sich selbst ersetzen, das heißt der Großteil der Jungen kommt nicht durch. Elster, Sperber, Falken, Marder, Buntspecht klauen zum Beispiel die Eier.“