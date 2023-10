Wer in Schmölln vermisst Hund oder Katz’?

Schmölln. Tierheim Schmölln sucht Besitzer zweier Neuzugänge

Zwei Neuzugänge gibt es im Schmöllner Tierheim. Seit Samstagabend ist dort eine weiß-grau getigerte Katze in Obhut. Sie wurde am 28. Oktober in der Schönhaider Straße in Schmölln gefunden. Einen Tag später zog ein Schäferhund bei den Tierschützern in der Sommeritzer Straße ein. Der Rüde wurde am Sonntag freilaufend in der Gößnitzer Gartenstraße gefunden. Beide Vierbeiner warten nun auf ihre Besitzer.

Kontakt und Informationen unter Telefon 034491 / 23909