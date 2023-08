Wer wird Altenburgerin des Jahres?

Altenburg. Zwei engagierte Frauen stehen auf dem Stimmzettel. Die Wahl läuft noch bis 6. September.

Erneut haben alle Altenburgerinnen und Altenburger die Möglichkeit, den „Altenburger des Jahres“ zu bestimmen. Zur Wahl stehen für 2023 zwei Kandidatinnen: Gabriele Orymek und Andrea Rücker.

Die Abstimmung erfolgt mittels eines Stimmzettels, der in dieser Woche im Amtsblatt der Stadt, Ausgabe vom 12. August, abgedruckt ist. Oder im Internet, eine Onlineabstimmung ist auf der Homepage der Stadt (www.stadt-altenburg.de) auf der Startseite möglich.

Abstimmen dürfen nur Personen, die ihren Wohnsitz in Altenburg haben. Jeder hat nur eine Stimme. Die Frist zur Stimmabgabe endet am 6. September 2023.

Doch wie kam man überhaupt auf diese beiden Kandidatinnen? Hier folgen die Begründungen der Vorschlagseinreicher:

Gabriele Orymek ist Mitinitiatorin des Projektes „Altenburger Spieletage“. In dieses Projekt, welches es seit 2009 gibt und das mittlerweile 27 Großveranstaltungen und viele kleinere Events hatte, steckt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann ihr ganzes Herzblut.

Leidenschaft fürs Spielen

Dabei verfolgt Gabriele Orymek das Ziel, Menschen eine Möglichkeit für Gemeinschaft und Spaß zu geben und dies mit Gesellschaftsspielen zu verbinden. Frau Orymek steckt mit ihrer Motivation und Begeisterung andere Menschen an. Dabei versammelt sie nicht nur ihre Familie hinter sich, sondern ein großes Team an ehrenamtlichen Helfern, die immer wieder gern die Veranstaltungen mit ihr aufbauen, Spiele erklären, mit Menschen ins Gespräch kommen, einen leeren Stuhl zum Spielen besetzen und die kleinen Details im Hintergrund zaubern.

Die Kandidatinnen: Gabriele Orymek von den „Altenburger Spieletagen“… Foto: Ronny Seifarth

Gabriele Orymek schafft es immer wieder aufs Neue, die unterschiedlichsten Menschen zusammenzubringen, die Menschen aus dem Alltag zu holen und eine schöne gemeinsame Zeit zu genießen.

Sie hat immer ein offenes Ohr für jede Art von Problem, sei es noch so klein oder noch so groß. So manch einer hat während der Begegnung mit Gabriele Orymek seinen Alltag vergessen und sich sehr umsorgt gefühlt. Das Projekt „Altenburger Spieletage“ heißt jeden Menschen willkommen. Dabei ist es egal, wie alt oder mit welchem Hintergrund ein Mensch zu den Altenburger Spieletagen kommt, denn am Tisch gelten für alle die gleichen Spielregeln.

Bei Frau Orymek ist es manchen Menschen passiert, dass eine neue Facette zum Vorschein gekommen ist, dass ein Mensch über sich hinausgewachsen ist.

Gabriele Orymek begleitet und unterstützt auch junge Menschen über Jahre beim Heranwachsen und Erwachsenwerden sowohl in der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde, in der sie Mitglied ist, als auch darüber hinaus.

Andrea Rücker ist seit vielen Jahrzehnten das Gesicht des Tierschutzes in Altenburg und der Region. Nicht nur bei den gefiederten Freunden ist sie sofort zur Stelle, sobald Tiere in Not sind. Tiere können leider nicht ausdrücken, wenn eine artgerechte Haltung fehlt oder Verletzungen zu beklagen sind. Andrea Rücker gibt ihnen unablässig diese Stimme, weit über Altenburg hinaus.

Ein Leben für den Tierschutz

Dies macht sie nicht nur durch ihren Verein, sondern weil sie diese Aufgabe als Lebensaufgabe sieht, was in unserer heutigen Zeit einfach nur bewundernswert ist. Auch als Stadträtin setzt sie sich insbesondere in der Arbeitsgruppe „Entwicklung Naherholungsgebiet Großer Teich“ vehement für das Wohl der Tiere ein, welche dort leben und die wir zur Erholung dort besuchen.

… und die engagierte Tierschützerin, Stadträtin und Vogelfreundin Andrea Rücker. Foto: Ronny Seifarth

Der Inselzoo wäre heute ein anderer, wenn es das Engagement von Frau Rücker nicht gäbe. In kleinen, aber wichtigen Schritten, wurde und wird dort insbesondere auf ihre Initiative und in Gemeinschaftsarbeit mit dem Zoo-Team die Haltungssituation für die Bewohner verbessert, sodass auch die wichtige Vorbildwirkung für die vielen Besucher erreicht wird.

Weitere Infos und die Abstimmung unter: www.stadt-altenburg.de