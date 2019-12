Werbekampagne für Regionalmesse in Altenburg gestartet

Ziehen alle an einem Strang für die Regionalmesse Altenburg 2020 - Messe für Arbeit, Ausbildung und Pendler: Landrat Uwe Melzer (CDU), Martin Patzig, Bereichsleiter Operativer Bereich der Agentur für Arbeit Altenburg - Gera, Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU), Patrick List von der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ganz hinten) und Heike Praetz, Chefin des Jobcenters Altenburger Land. Die Messe findet am 21. März im Goldenen Pflug in Altenburg statt.