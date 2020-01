Wertvoll in jeder Hinsicht

Das Altenburger Land ist trist, langweilig, menschenleer? Wer das glaubt, war noch nie hier. Allein das vergangene Wochenende lieferte Beweise, wie lebendig gerade das Leben auf dem Land sein kann. Die neue Fotoausstellung im Gemeindesaal Löbichau beispielsweise ist ein echter Hingucker, obgleich die Fotos der Künstlerin Minetta nichts mit klassischen Postkartenmotiven zu tun haben. Auf den ersten Blick wirken sie abstrakt, kühl, befremdlich. Alle weiteren Blicke offenbaren liebevoll in Szene gesetzte Details, Lichtspiele und Muster, wie sie nur die Realität zaubern kann. Schön, dass die Löbichauer sich entschlossen, die Erfurterin für zwei Monate bei sich aufzunehmen und ihr den Alltag auf dem Land nahezubringen. Die Ergebnisse dieses Stipendiat-Aufenthaltes sind in mehrfacher Hinsicht wertvoll. Die junge Erfurterin hat ihren eigenen Blick erweitert und so manches Vorurteil über den von ihr neu entdeckten östlichsten Zipfel Thüringens über Bord geschmissen. Löbichau wiederum bekommt ein besonderes Ortsporträt geschenkt. All das zusammen wertet das gesamte Projekt auf. Denn Gewohntes vor der eigenen Haustür neu zu entdecken hilft bekanntlich, Perspektiven zu wechseln und sich auf Neues einzulassen.