Widerstand geleistet und Polizisten verletzt - Gasflaschen gestohlen

Widerstand geleistet und Polizisten verletzt

In der Kastanienstraße hielt sich laut Polizei ein 27-jähriger, stark alkoholisierten Mann in einer Wohnung auf, in welcher er nicht erwünscht war. Die Polizei kam vor Ort und erteilte dem Mann einen Platzverweis. Diesem wollte der Mann nicht nachkommen und widersetzte sich der Polizei, wobei er einen Polizeibeamten leicht verletzte und einem anderen Beamten die Dienstkleidung beschädigte. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,34 Promille. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Hakenkreuz geschmiert

In einem unbestimmbaren Zeitraum, bis zum 20.06.2020 schmierten Unbekannte laut Polizei ein circa 1 x 1 Meter großes Hakenkreuz und das Wort „Nazi“ auf eine Werbetafel im Bereich einer Einfahrt zu einer Gartenanlage in der Münsaerer Straße.

Die Polizei ermittelt zu dieser Schmiererei und bittet Zeugen der Tat, sich mit der Polizei in Altenburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 03447-4710.

Scheibe eingeschlagen

Am Freitag, gegen 11:45 Uhr schlugen ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos ein, welches auf einem Paktplatz in der Kostitzer Straße abgestellt war. Daraufhin wurden aus dem Fahrzeug die Fahrzeugdokumente und eine Tankkarte entwendet.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Altenburg unter obiger Telefonnummer entgegen.

Gasflaschen gestohlen

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Donnerstag, gegen 21:00 Uhr bis Freitag, gegen 04:00 Uhr in ein Gasflaschenlager einer Tankstelle in der Altenburger Straße eingebrochen sind und insgesamt 28 Gasflaschen (je a 11kg und 5kg) entwendet haben, haben erste Ermittlungen ergeben, dass der oder die Täter zum Abtransport der Flaschen mit einem Fahrrad und einem Fahrradanhänger unterwegs gewesen sein könnten.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen, welche zur Aufklärung der Tat beitragen könnten. Diese richten Sie bitte an die Polizei unter, 03447-4710 oder 0365-82341465.

