Wie die Bauern im Altenburger Land einst lebten

Tracht und Tradition der Altenburger Bauern – der Heimatforscher Joachim Krause nimmt den Zuhörer mit zu einem unterhaltsamen und reich bebilderten Spaziergang durch das Leben unserer Vorfahren an der Grenze zwischen dem Herzogtum Sachsen-Altenburg und den Schönburgischen Herrschaften um 1840. Der Heimatverein Göpfersdorf lädt ein am Sonnabend, 29. August, 19.30 Uhr, in den Quellenhof Garbisdorf. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Die Zuhörer werden erinnert an die Sitten und Gebräuche, Kleidertrachten und Mundart der Landbevölkerung, erfahren mancherlei Wissenswertes über das Wohnen und den Arbeitsalltag, aber auch über das Feiern der Altenburgischen Bauern – wie eine „Verheirathung“ arrangiert wurde, welche Rolle der „Hochzeitsbitter“ auch bei der „Kengerkärmse“(Kindstaufe) spielte oder wie das Ver-Erben eines Hofes funktionierte.

„Tracht und Tradition der Altenburger Bauern“ ist ein nach 180 Jahren von Joachim Krause und Andreas Klöppel erneut herausgegebenes und mit Kommentaren versehenes Buch von Carl Friedrich Hempel, erschienen im Sax-Verlag Beucha-Markkleeberg, 2018. Carl Friedrich Hempel (1769-1857) kannte seine Altenburger Bauern und ihre Lebensart aus eigener Anschauung und täglichem Erleben. Er wurde als Sohn des Schullehrers in Großlöbichau im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach geboren und war nach dem Studium in Jena zunächst als Lehrer in der herzoglichen Residenzstadt Altenburg tätig. 1804 übernahm er die Pfarrstelle im benachbarten Dorf Stünzhain, die er bis 1837 innehatte. Hempel hatte schon zuvor elf Schriften verfasst, als er sich im Ruhestand daran machte, das erstmals 1793 verlegte Buch des Altenburger Malers Carl Friedrich Kronbiegel „Über die Sitten, Kleidertrachten und Gebräuche der Altenburgischen Bauern“ grundlegend zu überarbeiten und mit neuen Abbildungen versehen zu veröffentlichen. Darin setzte er dem Stand der Altenburger Bauern ein bleibendes Denkmal in einer Zeit vielfältiger Umbrüche, in der Traditionen verloren gingen oder in Vergessenheit gerieten.