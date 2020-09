Wie mit der Hose auch die Mauer fiel

Zum 30. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung hat die Satire „Helden wie wir“ am Samstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr Premiere im Theaterzelt Altenburg.

Der Roman von Thomas Brussig kommt in einer Bearbeitung von Peter Dehler und in der Inszenierung von Schauspieldirektor Manuel Kressin auf die Bühne. Die Hauptrolle spielt dabei Thomas C. Zinke.

Den Sozialismus zum Sieg führen

Bitterböse und herrlich satirisch nimmt Erfolgsautor Brussig (*1964) in seinem Wenderoman „Helden wie wir“ von 1995 das Alltagsleben im Arbeiter- und Bauernstaat unter die Lupe, dessen Niedergang durch die schiere Größe des Gemächts von Klaus Uhlzscht besiegelt wird. Als Kind hatte Uhlzscht große Träume. Nobelpreisträger wollte er werden, der DDR zu Glanz und Gloria verhelfen und den Sozialismus zum Sieg führen. Doch dieses Unterfangen stellt sich als komplexer heraus, als ursprünglich angenommen.

Klaus’ Eltern – eine überpenible Hygienefanatikerin und ein mürrischer Widerling – sind keine große Hilfe. Wichtige Informationen über Bienchen und Blümchen muss er erst von anderen Jungen im Ferienlager erfahren. Nach und nach gerät er immer mehr ins Hintertreffen.

Von Komplexen und Größenwahn

Hin- und hergeworfen zwischen Minderwertigkeitskomplexen und Größenwahn bleibt Klaus ein Außenseiter. Sein Heranwachsen zwischen Prager Frühling und friedlicher Revolution ist geprägt von Enttäuschungen und Frustration. Doch am 9. November 1989 schlägt endlich seine große Stunde. Er persönlich läutet den Fall der Berliner Mauer ein: durch das Herunterlassen seiner Hose.

Weitere Vorstellung im Theaterzelt Altenburg: Sonntag, 4. Oktober, 18 Uhr, Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr, Samstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, Montag, 9. November, 18 Uhr, Samstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr.

Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Selbst konzipiertes Konzert

Sie stehen am Ende ihres Studiums und am Übergang zum Berufsleben in einem professionellen Orchester: Die Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen entfalten ihre Talente und sammeln nun Erfahrungen im Berufsorchester, wozu auch die Welt der Kammermusik gehört.

Nun präsentieren sie im 278. Foyerkonzert am Sonntag, 4. Oktober, um 11 Uhr im Konzertsaal des Geraer Theaters ein selbst konzipiertes Programm. Es musizieren Juliane Doiwa, Benjamin Pant (Violine), Philine Blachny, Oreto Vayá Chover (Viola), Han-Yun Cheng, Stefan Petkovic (Cello), Barnabás Fekete, Johannes Killian (Schlagzeug) und als Gast René Münch (Schlagzeuger der Jenaer Philharmonie).

Zur Eröffnung des Konzertes erklingen Johannes Brahms‘ Allegro, ma con brio und Adagio aus dem Streichquintett G-Dur op. 111, gefolgt von Gene Koshinskis elektrisierendem II. Dance of the Drums aus „Song and Dance“ und Anders Koppels selten zu hörenden Toccata für Marimbaphon und Vibraphon. Glanzvoll schließt das Programm mit Felix Mendelssohn Bartholdys Allegro vivace assai und dem Allegro assai aus dem Streichquartett Nr. 6 f-Moll op. 80.

Jugendliche ab 15 Jahre gesucht

Die Theaterfabrik Gera startet in die Spielzeit 2020/21 mit einem neuen Angebot: „Jugend Theater-Redaktion“ heißt der Kurs, in dem es um das Ergründen von und das Schreiben über Theater gehen soll. Was läuft an einem Fünf-Sparten- Theater? Was berührt, bewegt und interessiert das Publikum? Welches Stück darf niemand verpassen? Und auf welches könnte eher verzichtet werden?

Im Kurs gehen die Teilnehmenden diesen Fragen nach und tauschen sich darüber aus. Gemeinsame Vorstellungsbesuche werden ausgewertet, es gibt Einblicke in Proben und Möglichkeiten zum Gespräch mit Künstler, Regisseuren, Dramaturgen und natürlich mit dem Publikum.

Workshop ist Auftakt am 3. Oktober

Danach geht es um das Formulieren von Meinungen und das Schreiben von Rezensionen, Berichten, woraus zum Abschluss der Spielzeit eine eigene Zeitung entstehen soll. Gesucht werden dafür Teilnehmer ab 15 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Auftakt ist der Workshop am Samstag, 3. Oktober, 10 bis 16 Uhr, und Sonntag, 4. Oktober, 10 bis 14 Uhr, in der Tonhalle Gera bei dem auch die Vorstellung „Pudels Kern …“ (Samstag, 19.30 Uhr, Puppentheater Gera) besucht wird und der Kulturjournalist Gert Deppe erste Impulse gibt. Danach finden Redaktionstreffen etwa einmal im Monat nach Absprache statt.

Die Kursteilnahme kostet 50 Euro inklusive Workshop und fünf Vorstellungsbesuchen für die gesamte Spielzeit. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldung unter theaterfabrik@theater-altenburg-gera.de, Telefon 0365/8 27 92 90.