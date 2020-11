Wie Schüler im Altenburger Land das Corona-Jahr erleben

„Schreibt eine Geschichte“, ruft Angela Kiesewetter-Lorenz zum Start des 24. Literaturwettbewerbes der Schulen des Altenburger Landes auf.

Bis 28. Februar können Geschichten oder Gedichte eingereicht werden. Teilnehmen dürfen alle Schüler von der 1. bis zur 12. Klasse beziehungsweise bis zum Alter von 18 Jahren.

Mit den Augen sprechen lernen

„2020 ist ein Jahr, das so ziemlich alles von unserem bisherigen Sein in Frage gestellt hat, nahezu alle gewohnten Strukturen stillgelegt hat und jetzt vieles hinter Masken verhüllt, wodurch wir es lernen können, mit den Augen zu sprechen“, meint Kiesewetter-Lorenz, verantwortlich im Landratsamt für den Ausscheid. Und sie wendet sich fragend an die Kinder und Jugendlichen des Altenburger Landes: „Wie geht ihr damit um, redet ihr oder schreibt sogar Geschichten oder Gedichte darüber?“

Wer das gern tue und darüber hinaus Lust verspüre, seine Texte einmal anderen vorzustellen und erfahren möchte, was Leser oder Zuhörer davon halten, sei beim 24. Literaturwettbewerb der Schulen des Altenburger Landes genau richtig. „Das gilt auch für alle, die sich dafür interessieren, wie Texte noch spannender und interessanter geschrieben werden können, um genau das auszusagen, was sie wirklich ausdrücken sollen“, so die Organisation des Wettbewerbs weiter.

Beiträge maximal drei Seiten lang

Angela Kiesewetter-Lorenz muntert die Mädchen und Jungen des Altenburger Landes auf, zu einem Thema ihrer Wahl eine Geschichte oder ein Gedicht zu schreiben. „Notiert, was euch bewegt, was euch froh oder traurig macht, wovon ihr träumt oder auch, was ihr euch wünscht. Oder schreibt auf, was ihr euch vielleicht niemals trauen würdet zu sagen.“

Beim Verfassen der Wettbewerbsbeiträge sollte beachtet werden, dass diese maximal drei Seiten umfassen dürfen. Computertexte sollten in Schriftgröße zwölf einreicht werden. Wichtig ist außerdem, dass der Beitrag mit dem Namen, dem Alter, der Klassenstufe und Schule sowie der Heimatadresse versehen sind. Die Texte müssen dann bis zum 28. Februar beim Landratsamt, Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und Kultur, eingereicht werden. Danach werden die Beiträge von einer Jury bewertet und im Frühjahr 2021 im Rahmen einer Werkstatt unter Leitung der Schriftstellerin Elisabeth Dommer besprochen.

Kontaktdaten: Landratsamt Altenburger Land, Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg, Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Telefon 03447/58 61 58, Fax: 03447/58 62 26, E-Mail kultur@altenburgerland.de.