Wie Schwangere im Klinikum Altenburg die Coronazeit erleben

Die Arbeit an Krankenhäusern derzeit mit enormem organisatorischem Mehraufwand verbunden. Auch Patienten erleben ihren Krankenhausaufenthalt mitunter ungewöhnlich in dieser Situation. Doch wie stellt sich die Lage erst für werdende Mütter dar, die im Krankenhaus ihr Kind erwarten?

Zwei Corona-positive Frauen erwarteten Geburt

Denise Riedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Klinikum Altenburger Land, kann über die besondere Situation für Schwangere in Corona-Zeiten aufklären: „Schon zwei Corona-positive Frauen führte unser Team durch die Geburten ihrer Babys. Beide Geburten verliefen ohne Komplikationen.“ Das Erfreuliche in beiden Fällen: Die Mütter konnten mit ihren gesunden Babys bereits nach wenigen Tagen nach Hause gehen.

Kreißsaal darf während Geburt nicht verlassen werden

Wie Denise Riedel weiter erklärt, versuche das Klinikpersonal hygienisch sichere Voraussetzungen für die Entbindungen zu schaffen. Erste Schutzmaßnahme sei es einerseits, dass in doppelten Teams und in räumlich getrennten Bereichen gearbeitet werden würde. Die werdenden Mütter seien zudem dazu aufgefordert, so lange es der Zustand von Mutter und Kind erlaube, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Kreißsaal sollte zudem während der gesamten Dauer der Geburt nicht verlassen werden.

Negativ getestete Väter dürfen bei Geburt anwesend sein

Wobei Corona eine Ausnahmesituation darstellt, hebt Chefärztin Riedel hervor, dass natürlich jede Geburt Auswirkungen auf die Psyche der Mütter habe: „Unabhängig von den Begleitumständen ist dies einer der sensibelsten und intensivsten Momente im Leben einer Frau.“ Auch deshalb solle jede Patientin durch Ärzte und Hebammen optimal begleitet werden. Werdende Väter dürften bei der Geburt anwesend sein. Voraussetzung sei hierbei jedoch, dass sie keine Symptome einer COVID-19- Infektion haben. Außerdem müsse ein negativer Schnelltest vorliegen. Diese Regelung gelte schließlich auch bei Corona-positiven Frauen, die entbinden.