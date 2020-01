Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Lego-Thementage in Schmölln

Am Februar lädt die Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schmölln zu Lego-Thementagen ein. Dies ist der Auftakt einer kleinen Veranstaltungsreihe, die in diesem Jahr stattfinden soll. Die Kinder sollen dabei nicht nur basteln, bauen und spielen, sondern auch christliche Werte vermittelt bekommen: Ehrlichkeit, freundlicher Umgang miteinander und Achtung voreinander. Die ersten Thementage in diesem Jahr finden am 14. und 15. Februar statt. Präsentiert werden die dabei entstehenden Arbeiten in einem Gottesdienst am 16. Februar. Anmeldungen für diese Lego-Thementage sind ab sofort möglich. Ansprechpartnerin ist Astrid Pohl in Schmölln, Telefon (034491) 582550, E-Mail info@astrid-s.de.