Wieder Safttag in Großstöbnitz

Großstöbnitz. Die mobile Apfelquetsche macht Station. Am Mittwoch, dem 16. September 2020, werden in der Zeit von 9 Uhr bis etwa 16 Uhr im ehemaligen Wasserwerk in Großstöbnitz Äpfel und Birnen durch die Leipziger Firma Andreas Richter zu Saft gepresst.

Verpackt wird unter anderem im Fünf-Liter-Bag-in-Box-System, einem Innenbeutel im Karton.

Der geschlossene Beutel hält sich bei kühler Lagerung bis zu einem Jahr. Die Beutel haben einen Zapfhahn.

Termin: 16. September 2020, 9 Uhr bis 16.00 Uhr - Safttag im Wasserwerk Großstöbnitz; weitere Infos unter www.mobile-apfelquetsche.de.