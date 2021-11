Wieder viele Corona-Neuinfektionen im Altenburger Land

Altenburg. Betroffen sind unter anderem zahlreiche Kindergärten.

Mit 87 Neuinfektionen in den zurückliegenden 24 Stunden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land am Donnerstag bei 393,9.

Vier Corona-Fälle wurden aus der Berufsschule für Wirtschaft und Soziales Altenburg gemeldet, zwei aus der Altenburger Kita „Holzhaus“ und jeweils ein Fall aus der Kita „Finkenweg“ in Schmölln, der Kita „Pfefferberg“ in Schmölln, der Volkshochschule Altenburg, der „Känguru-Schule“ Altenburg, der Kita „Herzogin Amalie“ in Altenburg, der Grundschule „Plantanenstraße“ in Altenburg und der Kita „Spatzennest“ in Altenburg.

Infizierte seit Pandemiebeginn: 8722 (+87)



Fälle vergangene sieben Tage: 348



Aktuell stationär Behandelte: 18, davon 3 auf der Intensivstation



Verstorbene: 310

