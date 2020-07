Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wiederaufbau von Werdau offiziell abgeschlossen

Nach sintflutartigen Regenfällen mussten viele Einwohner der Kreisstadt Werdau ab dem 30. Mai 2013 über vier Tage hinweg gegen ein Jahrhunderthochwasser der Pleiße ankämpfen. Kein Ortsteil wurde verschont, die Schäden waren immens. Es dauert bis zum vergangenen Jahresende, um alle Bauwerke wieder instand zu setzen.

Nur durch den unermüdlichen Einsatz und das Zusammenwirken aller Rettungskräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Bauhof und anderen Helfern konnten alle Menschenleben gerettet werden. „Die Hochwasserschäden im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich erreichten geschätzte 50 Millionen Euro allein in unserer Stadt“, fasst Karsten Piehler, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung rückblickend zusammen. Es folgte ein beispielloses Investitionsprogramm für einen nachhaltigen Wiederaufbau.

Zur Sanierung waren 43 einzelne Projekte notwendig

Allein die Stadt Werdau setzte bis Ende 2019 insgesamt 43 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 25 Millionen Euro um. Möglich wurde das dank einer umfangreichen Unterstützung durch die Bundesmittel sowie des Freistaats Sachsen sowie die harte und ausdauernde Arbeit vieler Helferinnen und Helfer, wie Piehler betont. Eine der größten Maßnahmen wurde im Werdauer Kranzberggrund umgesetzt. Am dortigen Mönchbauwerk, welches die Wasserregulierung des Stausees ermöglicht, wird nun an die umfangreiche Bautätigkeit mit einer knapp zwei Quadratmeter großen Informationstafel erinnert.

„Was in den letzten Jahren in unserer Stadt gebaut wurde ist alles andere als selbstverständlich. Das wollen wir den Menschen hier noch einmal bewusstmachen“, sagt Karsten Piehler. Zusätzlich zur Tafel, die von einem Werdauer Unternehmen erstellt und von einer ansässigen Baufirma finanziert wurde, entstand zusätzlich noch ein Video, dass die Investitionen in der Zeit von 2013 bis 2019 zusammenfasst. Der Film ist auf dem Youtube-Kanal Werdaus zu finden und auf der Infotafel über einen QR-Code aufrufbar.

Bereits vor dem Hochwasser 2013 kam es im Kranzberggrund bei Starkregen regelmäßig zu Überschwemmungen, welche Reparaturen erforderlich machten. Das Rekordhochwasser richtete jedoch vor allem im Bereich der Teichkette an, dass keine ausreichende Regenrückhaltung mehr gewährleistet wurde. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde der Damm um einen Meter erhöht und der Stausee ertüchtigt. Die Gesamtkosten für beide Bauabschnitte betrugen rund 3,1 Millionen Euro, die aber zu 100 Prozent gefördert wurden.