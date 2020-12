Wildenbörten: Aus verwilderter Ruine wertvolle Bauelemente geborgen

Ibrahim Machael (links) und Andreas Kastl bergen wertvolle Bauelemente aus dem verwahrlosten Abbruchhaus in Wildenbörten.

Wildenbörten. Mitglieder des Vereins Altenburger Bauernhöfe bergen historisch wertvolles Baumaterial aus einem abrissreifen Haus in Wildenbörten.

Verfallene Häuser gibt es in vielen Dörfern des Altenburger Landes. Sie gelten vielen schnell als vermeintliche Schandflecke. Und doch gibt es Enthusiasten, die sich für solche Häuser begeistern können. Die Gebäude stellen nicht nur gebaute Geschichte dar, sondern geben Dörfern und Städten ein regionaltypisches, unverwechselbares Gesicht. In Wildenbörten sind einzigartige Bauteile aus einem abrissreifen Haus gerettet worden.

Historisches retten vor dem Abriss

Oberstes Ziel des Vereins Altenburger Bauernhöfe sei die Instandsetzung historischer Bausubstanz. Wo aber ein Abbruch unvermeidlich ist, versuchten die Vereinsmitglieder wenigstens, historisch wertvolles Baumaterial zu bergen. Mancher werde dafür mit Unikaten belohnt, die es in keinem Baumarkt zu kaufen gibt.

Doch die Bergung von historischem Baumaterial habe noch eine andere Bedeutung. Gerade Fachwerkhäuser bestehen mit Sandstein, Holz und Lehm aus natürlichem und langlebigem Material. Sie könnten mit relativ geringem Aufwand Hunderte von Jahren genutzt werden.

Gebäudeerhalt nachhaltiger als Neubau

Für die Erhaltung bedürfe es für die Eigentümer nur einer wenig professionellen Unterstützung. Häuser aus örtlich gewonnenen, wiederverwendbaren Rohstoffen könnten in dem Simme auch als Inbegriff von Heimatverbundenheit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz bezeichnet werden.

Ein Haus aus Holz, Sandstein und Lehm sei Letztensendes verbaute Energie. Die Errichtung, aber auch der Abriss eines Gebäudes sowie die Entsorgung der Baustoffe koste hingegen ein hohes Maß an Energie. Die Wiederverwendung alter Baustoffe auf der anderen Seite sei substanzschonend, material- und energiesparend.

In der Tradition der Erbauer von Fachwerkhäusern

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz habe das Thema Nachhaltigkeit zum Jahresthema 2020 erhoben. Es gehe nicht mehr nur darum, historische Bauten als Zeitzeugen zu bewahren, sondern die Langlebigkeit von Kulturgütern auch materiell zu gewährleisten und mit durchdachten Nutzungskonzepten zukunftsfähig zu machen.

Wer heute nachhaltig baut, stehe übrigens in der guten Tradition der früheren Erbauer von Fachwerkhäusern. Wenn ein Haus jedoch nicht mehr gerettet werden kann, dann könnten zumindest alte Bauteile geborgen werden. So geschah es kürzlich in Wildenbörten.

Lehmdecken bis zum Erdgeschoss durchgebrochen

Ein ehemaliges Wohnhaus mit Stellmacherwerkstatt in der Brunnenstraße stand seit 30 Jahren leer. Mehr als 200 Jahre lang sei das Gebäude im Besitz der Handwerkerfamilie Schade gewesen. Nach dem Tod des letzten Stellmachermeisters habe sich niemand gefunden, das Haus zu übernehmen. Im diesem Jahr seien schließlich die Lehmdecken an mehreren Stellen bis zum Erdgeschoss durchgebrochen. Aus dem Mauerwerk wuchsen Birken.

Eine erste Besichtigung erfolgte vor einigen Monaten mit dem Leiter des Bauamtes der Stadt Schmölln, Reiner Erler, und dem ehemaligen Bürgermeister von Wildenbörten, Gerhard Fischer, zusammen mit Mitgliedern des Vereins Altenburger Bauernhöfe.

Geborgene Bauteile sollen in anderen Bauernhöfen zur Geltung kommen

Bei dieser Begehung seien noch einige bauhistorische Kostbarkeiten entdeckt worden: Eine verzierte gusseiserne Säule, Fenster mit handgemachtem Glas in Holzgewänden, zwei Umgebinde mit Bohlendecken, versteckte Andreaskreuze und Handstrich-Dachziegel. Im Türgewände über der Stubentür sei die Jahreszahl 1799 zu finden gewesen.

Eine schnelle Entscheidung musste jedoch her: Da der Abriss nicht zu verhindern gewesen sei, sollte wenigstens das wertvolle Baumaterial geborgen werden. Am 10. Dezember bargen Andreas Kastl und Ibrahim Machael zunächst Sandsteinplatten, zwei Türen sowie einige Fenster. Durch Absprache mit der für den Abriss beauftragten Firma sollen weitere historisch wertvolle Bauschätze wie Türgewände aus Sandstein und die eisernen Säulen gerettet werden. Für die Bohlendecken sei das nicht mehr möglich gewesen.

Die geborgenen Baumaterialien könnten vereinsintern auf der Bauernhofbörse des Vereins erworben werden. Auf diese Weise könnten einige Teile bei einem Wiederaufbau in anderen Bauernhäusern zu ihrer einzigartigen Geltung gelangen.