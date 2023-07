Gut gegrillt Löwe: Das Kabarett Nörgelsäcke Gößnitz - hier Betina Prokert, Ronny Kilian (lange Haare) und Markus Tanger - beschäftigen sich in ihrem Programm „Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle“ mit der Lieblingsbeschäftigung der Deutschen, dem Grillen.

Will Mann grillen, braucht Mann Kohle: Sommerkabarett in Garbisdorf

Garbisdorf. Das Kabarett Nörgelsäcke aus Gößnitz spielt an den kommenden beiden Wochenenden im Quellenhof in Garbisdorf. Eine Abendkasse gibt es nur bei schönem Wetter.

„Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle“ heißt es an den kommenden zwei Wochenenden (28. bis 30. Juli und 4. bis 8. August) beim diesjährigen Sommerkabarett am Quellenhof in Garbisdorf.

Das Gößnitzer Kabarett Nörgelsäcke spielt am Freitag und Samstag um 20 Uhr, am Sonntag bereits um 19 Uhr. Die überdachten, regensicheren Plätze seien bei allen sechs Veranstaltungen ausgebucht. Aber bei schönem Wetter bestehe immer die Möglichkeit Tickets an der Abendkasse zu erwerben, heißt es.

Zum Stück: Mario (Markus Tanger) lädt zur großen Grillparty, um für seinen Freund Robby (Ronny Kilian) endlich die Frau fürs Leben zu finden. Wird er es schaffen, Robby und Britt (Bettina Prokert) zu verkuppeln? Schafft es Britt, das Feuer bei Robby zu entfachen? Oder ist der Ofen aus, bevor das Grillgut gar ist? Was hat der Lebensmittelkontrolleur damit zu tun? Sind die Omas aus der Nachbarschaft schon am Verfallsdatum und gilt gesunde Ernährung schon als lebensverlängernde Maßnahme? Warum züngeln die blauen Flammen am Grill?

Die Nörgelsäcke schauen auf die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen: Das Grillen. Darum entwickeln sie ein äußerst amüsantes und gesellschaftskritisches Kabarettprogramm und spannen den Bogen vom ersten Mammutjäger bis hin zur letzten Schlachtfabrik. Es spielen Bettina Prokert, Ronny Kilian und Markus Tanger. Regie führte Ulf Annel.

Jeweils anderthalb Stunden vor Vorstellungsbeginn sorgt die Kabarett-Gastronomie für das leibliche Wohl der Besucher.

Restkarten gibt es an bei schönem Wetter an der Abendkasse, Infos unter Telefon: 03 44 93 / 7 25 80. Veranstaltungsort: Kulturgut Quellenhof, Garbisdorf 6, 04618 Göpfersdorf