Windböe: Anhängergespann überschlägt sich mehrfach - Zwei Verletzte nach Unfall

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 1361, der sich kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen ereignet hat. Dort erfasste eine Sturmböhe den Planenanhänger eines Pkw, sodass dieser in den Gegenverkehr geschleudert wurde und das Führerhaus eines entgegenkommenden Lkw traf.

Danach schleuderte der Anhänger zurück, was dazu führte, dass der ziehende Pkw von der Straße abkam und sich mehrfach überschlagen hat. Die beiden Frauen im Alter von 51 und 44 Jahren im Pkw konnten durch andere Autofahrer aus dem Wrack befreit werden, noch bevor die Feuerwehr und der Notarzt eintrafen. Die beiden Frauen hatten dabei Glück im Unglück und wurden nur leicht verletzt.

Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte

Am Freitagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Straße Am Mühlgraben in Münsa. Der 55-jährige Fahrer eines VW wollte von der Remsaer Straße auf die B 180 einbiegen und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigten Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl der Unfallverursacher als auch die 72-jährige Beifahrerin des anderen Pkw verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Flüssigkeiten zuu binden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Einbrecher auf frischer Tat gestellt und in Untersuchungshaft

Am frühen Samstagmorgen gegen halb sechs erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein Anwohner in Zschernitzsch, An der Schmiede, einen mutmaßlichen Einbrecher überrascht hat. Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchte der Täter noch zu fliehen, konnte aber schließlich festgenommen werden.

Bei dem Mann handelte es sich um einen polizeibekannten 35-jährigen Altenburger. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor ein Moped in Altenburg entwendet hat und mit diesem nach Zschernitzsch gefahren ist. Dort hat er eine Garage aufgebrochen und verschiedene Gegenstände in seinen Rucksack gesteckt. Auf der Flucht vor der Polizei stürzte der Mann mit dem Moped.

Da diese Diebstähle des 35-jährigen nicht die einzigen in der jüngeren Vergangenheit waren, wurde die Staatsanwaltschaft verständigt, welche umgehend eine Untersuchungshaft beantragte. Eine Richterin erließ daraufhin Haftbefehl und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Großflächiges Graffiti gesprüht

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag haben Unbekannte die Fassade einer landwirtschaftlich genutzen Lagerhalle in Unterzetscha besprüht. Dabei wurde auf einer Fläche von ca. 2x10 Metern mit Lackfarbe die Wand beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sollten Anwohner Zeugenhinweise geben können, werde diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Altenburg in Verbindung zu setzen.