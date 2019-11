Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Windpark Mohlis bleibt Thema Nummer 1

Der Windpark Mohlis bleibt Beschwerdethema Nummer 1 in der Schmöllner Region. Und es ist gut, dass die Schloßiger und Nödenitzscher aus ihren Herzen nach wie vor keine Mördergruben machen. Denn ihre Probleme sind handfest. Werteverfall der Grundstücke, ein verloren gegangenes Landschaftsschutzgebiet, Lärmbelastung, wenn sich die Rotorblätter im Westwind drehen. Noch bedenklicher sind die Symptome, die mehrere Einwohner beider Ortsteile schildern und deren Ursache sie im Infraschall vermuten: Schwindelgefühle, Schlafstörungen, Ohrensausen. Denn während Windkraftlärm klar ermittelt werden kann – und aktuell gutachterlich untersucht wird an den Grundstücken der Beschwerdeführer in Mohlis, Schloßig, Wildenbörten und Nödenitzsch – ist die Beweisführung bei niedrigfrequentem Schall aktuell schwer bis unmöglich. In der an Windkraft interessierten Bundesrepublik Deutschland fehlen dafür wissenschaftliche Untersuchungen. Zum Vorschlag aus dem Rathaus, die Pachterlöse aus dem Windparkbetrieb jenen Ortsteilen zugutekommen zu lassen, die stark von den Auswirkungen des Anlagenbetriebes betroffen sind, kann man der Stadt nur gratulieren. Damit löst sie zwar kein einziges Problem der Anwohner, signalisiert ihnen jedoch, dass ihr Ärger berechtigt ist und vor allem, dass sie ernst genommen werden.