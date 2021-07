Wintersdorf: Kinder, Kaffee, Kohle und Kunst

Wintersdorf. Der fliegende Salon landet am 9. Juli im Kulturhaus Schnaudertal in Wintersdorf.

Mit dem Lindenau-Museum Altenburg als Paten widmet sich „Der Fliegende Salon“ dem Wintersdorfer Maler Alfred Ahner.

Der Salonabend am 9. Juli soll ein Auftakt sein, um Ideen für die Sichtbarkeit des Wirkens Ahners in seinem Heimatort zu sammeln und Engagierte zu finden, die diese Ideen umsetzen wollen. Ziel ist, die Erinnerung an den berühmten Sohn des Ortes als Alleinstellungsmerkmal wiederzubeleben, so dass Bewohner und Besucher zur Auseinandersetzung mit dem Künstler angeregt werden.

Mit seinem künstlerischen Wirken im 20. Jahrhundert ist Ahner nicht nur ein bedeutender Thüringer Maler, sondern auch ein Chronist seiner Zeit. Leidenschaftlich hielt er seine Arbeits- und Alltagsrealität künstlerisch fest. Bemerkenswert sind seine Zeichnungen des Wintersdorfer Tagebaus, in dem er tätig war, seine Kaffeehaus-Szenen und die vielen Kinderporträts und gezeichneten Spielsachen.

Idee kommt von Elternbeirat

Die Initiative zu einem fliegenden Salon über Ahner in Wintersdorf ging ursprünglich vom Elternbeirat des örtlichen Kindergartens aus, der einen Vorschlag bei der Projektleitung im Landratsamt einreichte. Gefragt sind alle Interessierten, sich aktiv am Gespräch und der Ideenfindung zu beteiligen.

Zu Beginn stellen verschiedene Akteure Ahner und sein Werk vor: Schauspieler Bernhard Stengele liest Passagen aus Ahners Tagebuchaufzeichnungen. Die Mitarbeiter des Lindenau-Museums nehmen drei Bilder des Künstlers aus ihrem Bestand unter die Lupe. Für die Chronik des ersten Salongesprächs in Wintersdorf ist der Schnellzeichner Marcel Bender zuständig.

Beginn ist 18 Uhr auf dem Sportplatz des ASV am Wintersdorfer Kulturhaus Schnaudertal. Bei Regen kann in den großen Saal des Kulturhauses gewechselt werden. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der geltenden Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung statt.