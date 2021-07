Wintersdorfer setzen sich mit Maler Ahner auseinander

Wintersdorf. Knapp 60 Interessierte lassen sich im Fliegenden Salon in Wintersdorf nieder.

Beim jüngsten Fliegenden Salon sammelten Wintersdorfer und Mitarbeiter des Lindenau-Museums Altenburg Ideen, um den Ehrenbürger Alfred Ahner in seinem Geburtsort sichtbarer zu machen.

Initiatoren und Akteure des Fliegenden Salons waren froh, als sich der große Saal im Kulturhaus mit knapp 60 Interessierten füllte. Ziel des Abends mit dem Titel „Kinder, Kaffee, Kohle, Kunst – der Maler Alfred Ahner in Wintersdorf“ war ein Erinnern an den Künstler und ein Ideenaustausch darüber, welche Rolle er künftig spielen könnte.

Viele der Anwesenden stellten fest, bis zu diesem Abend kaum mit Leben und Werk Ahners vertraut gewesen zu sein. Einzelne erzählten von persönlichen Begegnungen.

Durch die vorgetragenen Auszüge aus seinen Tagebüchern und die Vorstellung einiger Kopien des an Motiven und Maltechniken sehr vielseitigen bildnerischen Werks kam man Alfred Ahner sehr nahe. Die anregende Wirkung zeigte sich im anschließenden Gespräch. Eine der Initiatoren des Salons war Denise Lenz vom Elternbeirat der Kindertagesstätte, die ursprünglich ein Kunstvermittlungsprojekt des Lindenau-Museums für den Kindergarten vorschlug und sich begeistert zeigte, welches Potenzial für den Ort erweckt würde, wenn auch für die Erwachsenen Möglichkeiten entstünden, sich mit Ahner zu beschäftigen. Für die Kinder gibt es bereits konkrete Ideen, die baldmöglichst umgesetzt werden sollen.

Café im Geburtshaus denkbar

Ahner müsse auf den Schulplan, auch auf den des Gymnasiums in Meuselwitz, waren sich die Salongäste einig. Dass ein Projekt entstehen könne, fand Lea Hammermüller, stellvertretende Schulsprecherin vom Seckendorff-Gymnasium, eine prima Idee und versprach, sich dafür bei ihren Mitschülern und der Schulleitung einzusetzen. Für Erwachsene plant Nora Frohmann vom Lindenau-Museum eine Fotosafari den Malorten Ahners nachzuspüren. Allerdings nicht digital, sondern am liebsten mit einer Camera Obscura. Wer an diesem Experiment im Spätsommer Interesse hat, kann sich schon jetzt bei Nora Frohmann melden, Telefon 03447/89 55 48; frohmann@lindenau-museum.de).

Der neue Eigentümer des Geburtshauses von Ahner in Wintersdorf mit dem historischen Bauerngarten ist für Anregungen zur weiteren Nutzung offen. Ein Café wäre wünschenswert, eine Gedenkstätte vorstellbar.

Wer sich einbringen möchte, kann sich beim Wintersdorfer Bürgermeister oder der Projektleitung vom Fliegenden Salon, Luise Krischke, Telefon 03447/58 61 63, trafo@altenburgerland.de) melden.