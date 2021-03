„Wir alle sind Altenburger“

Akef Otari im Nationen-Café in der Altenburger Fabrikstraße. Er hält ein Plakat mit Unterschriften, auf denen sich Geflüchtete, Migranten und Deutsche gegen Terrorismus und für Demokratie solidarisierten.

Altenburg. Der Integrationsverein Abli will offen sein gegenüber aller Nationen, Kulturen und Religionen

Der Normalfall beim Thema Integration: Vereinsarbeit und -initiativen geht meistens von deutscher Seite aus. Es gibt unzählige Integrationsvereine, an die sich Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund wenden können. Vereine stehen ihnen in Rat und Tat beiseite, können ihnen eine Stimme geben. Hierbei stellt sich jedoch die Frage: Haben Geflüchtete nicht auch eine eigene Stimme? In Altenburg hat der Integrationsverein Abli Tatsachen geschaffen.